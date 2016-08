《蘇珊夫人尋婚計》交換券 贈票活動

《蘇珊夫人尋婚計》劇照(圖/捷傑電影)

蘇珊夫人尋婚計 Love & Friendship

年份: 2016

片長: 92分鐘

級別: 普遍級

國家: 愛爾蘭/荷蘭/法國/美國

類型: 喜劇/劇情/愛情 / 時代劇

原著作家: 珍.奧斯汀(Jane Austen)

小說原名: 蘇珊夫人 (Lady Susan)

編劇: 惠特.史蒂曼 (Whit Stillman)

導演: 惠特.史蒂曼 (Whit Stillman)

演員: 凱特.貝琴薩 (Kate Beckinsale)

克蘿伊‧塞凡妮 (Chloë Sevigny)

薩維爾.山繆 (Xavier Samuel)

艾瑪.葛林威爾 (Emma Greenwell)

湯姆.班尼特 (Tom Bennett)

史蒂芬‧佛萊 (Stephen Fry)

★《決戰異世界5》凱特貝琴薩, 從影以來最風流吸睛的演出_ 綜藝報 (Variety)

★ 最原汁原味的珍奧斯汀改編作品!_ 美國獨立電影網 (Indiewire the playlist)

★ 笑到沒力! 原來珍奧斯汀也可以這麼幽默_ 英國電訊報 (The Telegraph)

★ 顛覆你我印象的珍奧斯汀改編之作,將讓你既興奮又激動,本片不使用彩色蠟筆般的輕柔色彩,也屏除緩慢端莊的古典電影步調,改以鮮艷大膽、諷刺辛辣的表現形式呈現18世紀的英國社會。_泰晤士報

★ 《蘇珊夫人尋婚計》影評: 惠特史蒂曼的奧斯汀文學改編劇,是部露骨辛辣、驚世駭俗的幽默之作。_衛報 Peter Bradshaw

★ 導演惠特史蒂曼以舉世無雙的珍奧斯丁改編之作強勢回歸影壇。_Little White Lies

★《蘇珊夫人尋婚計》影評: 反道德倫常的劇情,節奏明快、高潮迭起, 使得觀眾跟著高潮起伏、目不轉睛。從這部犀利有趣的愛爾蘭合製電影,可窺見珍奧斯汀敏銳觀察,與惠特史蒂曼高度鑒賞力與再詮釋的完美結合。_愛爾蘭時報

明騷易躲 暗賤難防! 顛覆你對珍奧斯汀的純愛偏見 9/2 傲慢登場

★ 2016台北電影節

★ 2016鹿特丹影展 Big Screen Award (大銀幕獎)提名

★ 2016舊金山電影節 開幕片

★ 2016日舞影展 世界首映

★ Rotten Tomatoes 爛番茄影評網 新鮮度99%

★ IMDb 頂標評分7.5

★ 美、英首周票房皆擠進全國前10名

★ 創下英國地區獨立電影史上最高票房紀錄

【劇情簡介】

► 繼《理性與感性》《傲慢與偏見》後,2016年珍奧斯汀強檔改編電影。

► 史上首部最傲慢無道、玩弄人性的美艷主角,顛覆你對珍奧斯汀的純愛偏見。

年輕貌美的寡婦蘇珊‧薇儂夫人(凱特.貝琴薩飾演),在丈夫辭世不久便傳出她四處賣弄風情、勾引男人的謠言,為規避眾人的閒話,她暫居於夫家小叔的莊園宅邸。然而,為了保障未來生活安定無虞,她的”尋婚計畫”必須繼續進行。

在莊園時,蘇珊夫人處心積慮為自己再覓良緣,同時不顧親生女兒費德莉卡()的百般不願,也要逼她嫁入豪門。為使計畫順利,蘇珊同時周旋於三個男人之間,他們分別是,年輕英俊的雷吉納‧德寇西先生 (薩維爾.山繆飾演)、富有卻傻氣的詹姆士‧馬汀爵士 (湯姆.班尼特飾演),以及英姿煥發的已婚男子曼華林先生。

無可抵抗的誘惑、不擇手段的欺騙、真情真意的心碎、流言蜚語的蔓延在這場多角愛情關係中接二連三的發生,使得情況越來越複雜,究竟她的如意算盤能否如願以償呢?

Beautiful young widow Lady Susan Vernon visits to the estate of her in-laws to wait out the colourful rumours about her dalliances circulating through polite society.

Whilst ensconced there, she decides to secure a husband for herself and a future for her eligible but reluctant daughter, Frederica.

In doing so she attracts the simultaneous attentions of the young, handsome Reginald DeCourcy, the rich and silly Sir James Martin and the divinely handsome, but married, Lord Manwaring, complicating matters severely.

【關於電影】

► 奧斯卡金獎提名《大都會》惠特史蒂曼 最新編導力作

►《決戰異世界5》凱特貝琴薩 x 時尚女神 克蘿伊塞凡妮 同台飆戲

改編自史上最具影響力的女性文學家之一,傳世名著《傲慢與偏見》作者珍‧奧斯汀(Jane Austen)於1871年出版的書信體小說《蘇珊夫人》(Lady Susan)。由《大都會》、《情定巴塞隆納》的美國重量級大師惠特‧史蒂曼(Whit Stillman)改寫劇本並擔任導演、製片,將此名著首次搬上大螢幕,並於2016日舞影展上首映,獲得極大迴響,爾後獲得鹿特丹影展大銀幕獎(Big Screen Award)提名,同時入選為舊金山影展今年的開幕影片,及2016年台北電影節。

本片邀請到《決戰異世界》、《珍珠港》女主角,曾在《最後迪斯可》與導演史蒂曼合作過的凱特‧貝琴薩 (Kate Beckinsale)飾演主角蘇珊夫人;以及《男孩不哭》入圍奧斯卡和金球獎「最佳女配角」,出演HBO電視劇《大愛一場》拿下金球獎「電視類最佳女配角」肯定的克蘿伊‧塞凡妮(Chloë Sevigny)飾演蘇珊的閨蜜艾莉莎,兩位繼《最後迪斯可》後,再度同台互飆精湛演技。

被譽為英國國寶的史蒂芬‧佛萊(Stephen Fry)在電影《福爾摩斯2:詭影遊戲》中飾演福爾摩斯的哥哥,並以《王爾德和他的情人》提名金球獎「最佳戲劇類電影男主角」,本片中他飾演艾莉莎「受人尊敬」的丈夫強森先生;外加在《暮光之城:蝕》中大受歡迎的澳洲籍型男薩維爾‧山繆(Xavier Samuel)演出蘇珊夫人的目標出嫁對象年輕帥氣的雷吉納;以及《傲慢與偏見與殭屍》的艾瑪‧葛林威爾(Emma Greenwell)於本片飾演雷吉納的姐姐凱薩琳。

民風保守的年代,多數女人的未來掌握在夫家的經濟狀況中。【蘇珊夫人尋婚計】主要在描述一名年輕美麗的寡婦蘇珊‧薇儂到訪教堂山莊園(Churchill),並決心要為自己及女兒覓得金龜婿的故事。電影一開始,聰敏幹練的蘇珊夫人擬訂了完美計畫,所有情況都在她的掌控之下。然而,帥氣年輕的雷吉納‧德寇西先生的出現,與傻氣有趣的詹姆士爵士突如其來的造訪,使得情況變得複雜。然而蘇珊夫人的計畫被雷吉納的姐姐凱薩琳看穿,並連同他們的父母親激烈地反對並試圖從中作梗。此時,嫉妒蘇珊的曼華林夫人意外地出現,爆料了驚人的事實,引發意想不到的結局。

大眾對珍奧斯汀筆下女主角的印象,多半是廣為人知的《傲慢與偏見》主角伊莉莎白那種善良聰明、追求真愛勝過金錢的美麗淑女。然而本片的主角蘇珊夫人,則是個一心追求多金婚姻、善於玩弄人性的風流寡婦,詼諧犀利、幽默嘲諷的對白教人眼睛為之一亮,完全顛覆您對珍奧斯汀的純愛想像,撰寫這本小說時的珍年僅20歲,由此可知這位偉大作家對人性觀察的細膩與寫作的功力何以能歷久彌新。

