響應中市植樹計畫 企業捐歌劇院原生樹

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台中市政府推動8年百萬棵植樹計畫，霧峰高爾夫球場響應植樹計畫，28日捐贈23棵台灣原生種成樹給台中國家歌劇院，由市長林佳龍（前右3）代表受贈。中央社記者郝雪卿攝 105年8月28日

台中市政府推動8年百萬棵植樹計畫，霧峰高爾夫球場響應植樹計畫，今天捐贈23棵台灣原生種成樹給台中國家歌劇院，市長林佳龍說，感謝企業為歌劇院景觀添加新生命。

台中國家歌劇院已進入試營運階段，霧峰高爾夫球場響應市府植樹計畫，捐贈歌劇院23棵、總市價約新台幣370萬的台灣原生種成樹，由林佳龍代表受贈，台中國家歌劇院藝術總監王文儀、霧峰高爾夫球場董事長廖紫岑都出席捐贈儀式。

「種下一棵樹，代表一個生命、一個希望」，林佳龍表示，政府經費有限，感謝企業參與「捐樹接力賽」，響應捐贈台灣原生種樹木，讓台中市成為綠美化的文化台中。

廖紫岑指出，霧峰高爾夫球場是台灣第1座生態保護球場，期望能把擁有的美好貢獻給社會，希望這次捐贈儀式期能拋磚引玉，鼓勵更多企業參與市府的「8年100萬棵樹計畫」。

建設局表示，霧峰高爾夫球場此次共捐贈23棵大型成樹，包括光臘樹9棵、圓柏6棵、樟樹4棵及楓香4棵等共23棵，都是樹徑達40公分以上的大型喬木，總市值高達370萬元，是目前歌劇院受贈最高價值的戶外景觀樹木。

市府說，這次特別請建設局樹木委員會指導樹木移植作業，採「全樹移植」方式，在移植前進行兩次的斷根作業，並經過4個月的斷根休養期，再進行現場移植作業。

移植總費用約需90萬元，由霧峰高爾夫球場負擔。市府表示，目前樹木已經進入最後的休養期，預計於9月下旬進行移植作業，屆時歌劇院周邊景觀將呈現出多元、綺麗的森林綠意。1050828

(中央社)