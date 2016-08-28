教育領導者滿意度 宜蘭奪冠北市倒數第3

根據雜誌縣市教育力調查顯示，台北市在政府投入與領導者滿意度排名19，全國倒數第3；宜蘭縣不只領導滿意度奪冠，更首次打敗台北，成為縣市互選的最佳教育縣市。

親子天下今天舉行記者會，公布2016縣市教育力調查，包括宜蘭縣長林聰賢、台中市副市長林依瑩、新北市副市長葉惠青等地方政府官員也到場分享。

親子天下根據「政府投入與領導者滿意度」、「閱讀力」、「教學力」、「弱勢關懷」等4面向共36個指標，針對22個縣市政府、校長和家長代表進行調查，有效問卷1萬1571份。

調查發現，整體排名前10名中，6都只僅4都進榜，台中市首度奪得第1名，新北市第2名，連江縣第3名，過去調查都蟬聯冠軍的台北市，今年首度跌至第4名，5至10名分別是新竹市、苗栗縣、金門縣、宜蘭縣、南投縣和高雄市。

調查顯示，在政府投入與領導者滿意度排名中，以苗栗縣和宜蘭縣奪冠；台北市排名19，在全國縣市中倒數第3，其中校長對市府的教育政策滿意度不但是歷次調查最低，也是全國最低，有計畫3年內申請退休的校長比率高達58%，是全國最高；而宜蘭縣更首度打敗北市，成為縣市互選的最佳教育縣市。

親子天下表示，今年調查整體排名北市首度跌至第4名，且在許多指標都落後，領導者滿意度指標更落至19名，從校長退休意願調查也可發現，教育士氣低落，過去縣市互選都一面倒投台北市，今年則是宜蘭縣被選為最佳教育縣市。

宜蘭縣長林聰賢指出，希望教育現場重新適應一個觀念，「把孩子教會比把課程教完更重要」，縣府也投入資源，改善偏鄉基礎建設，例如風雨操場，並引進非營利組織，讓偏鄉學校提供「課後照顧百分百」，同時啟動補救教學，而宜蘭縣也最有實驗精神，不斷有新的實驗學校成立。1050828

(中央社)