立院休會忙整修 議場抓漏換地毯

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立法院雖休會，但是院內卻沒有因此停擺，立法院總務處抓準這個較大的空檔忙整修，議場內抓漏、換地毯的工程不間斷，就是要趕在下會期開議前完成。

立法院經過延會與臨時會後，自7月底開始休會，立法院秘書長林志嘉今天表示，這段期間立法院內也沒有閒著，議場與各棟樓房的整修如火如荼的進行中。

在議場部分，林志嘉表示，由於議場的建築年代也有一段時間，屋頂部分漏水，因此休會期間特別找廠商幫忙抓漏，同時會期間因為開會，地毯難免髒污，因此也換掉部分汙損的地毯。

此外，立法院議場3樓的會議室，作為朝野協商使用，但由於沒有電梯，民進黨立委王榮璋乘坐輪椅，難以上樓參與協商。林志嘉說，目前也正在安裝樓梯輪椅升降設備，讓輪椅也能上到議場3樓。

立法院目前預計9月13日開議，林志嘉說，抓漏初步的都做好了，只剩下細部工程，開議前完成沒有問題。

不過，原本立法院長蘇嘉全召集的朝野協商都會在議場3樓舉行，29日蘇嘉全召集朝野協商，要敲定開議的日期，因為議場工程修繕，因此這次協商沒有使用議場3樓，改用紅樓302會議室。

此外，群賢樓的外牆磁磚掉落，一直是立法院內的老問題，雖然沒有真正傷到人，但是個隱藏性的危機。林志嘉說，目前也找廠商重新整修中，但補強工程非常麻煩，新會期開議前可能來不及完成。1050828

(中央社)