長榮航空再獲肯定 全球旅客最愛第3名

我要評比

長榮航空再獲全球獎項，知名航空調查公司SKYTRAX日前公布全球最受喜愛航空公司，長榮航空獲得第3名，僅次印尼航空和韓亞航空。

日前全球航空服務調查機構SKYTRAX公布全球前80家最受喜愛航空公司(The Most Loved Airlines on Skytrax)，評比項目包括座椅舒適度、機上服務、餐飲、娛樂設施、WIFI、機場服務及CP值等，總計全球420家公司被評比。

這次評比，長榮航空以8.129分獲得第3名，前2名分別是印尼航空8.499分、韓亞航空8.311分，另外第4到第10名則分別是愛琴海航空、大韓航空、曼谷航空、新加坡航空、AirAsia X、全日空、汶萊皇家航空。

長榮航空表示，未來也將持續努力提升飛安及服務水平，秉持最體貼周到的精神飛航至全球各個航點，已成為世界上一流航空公司為目標。

長榮航空今年已經獲得SKYTRAX航空界最高榮耀的五星級航空認證、全球最佳越太平洋航線與最佳商務艙服務用品冠軍，另外，也被美國著名旅遊雜誌《Travel+Leisure》評選為2016全球最佳國際線航空公司第八名。1050828

(中央社)