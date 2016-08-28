2016教育力調查 北市退步 窮縣翻身

《親子天下》28日公布2016年「縣市教育力大調查」。（楊彩成攝）

現場邀請到宜蘭縣長林聰賢分享教育施政的心得。（楊彩成攝）

與會來賓包括親子天下副主編張瀞文（左起）、台中市教育局長彭富源、 親子天下總編輯陳雅慧、誠致教育基金會董事長方新舟、親子天下執行長何琦瑜、台中市副市長林依瑩、宜蘭縣長林聰賢、新北市副市長葉惠青、台東縣寶桑國中老師楊惠如、新北市教育局副局長蔣偉民在會後合影留念。（楊彩成攝）

明天是開學日，少子化對各縣市教育施政造成挑戰。今天公布的一項「縣市教育力大調查」指出，前三名依序是台中市、新北市及連江縣，過去獨占鰲頭的台北市掉到第四，校長們對市長柯文哲頗不滿意，甚至出現逃亡潮。

《親子天下》從2010年起，每2年進行一次「縣市教育力大調查」，今年已是第四次，從政府投入與領導者滿意度、閱讀力、教學力、弱勢關懷等4個面向，檢視全國22個縣市在教育上的投入和成果。

《親子天下》副主編張瀞文表示，過去三次調查中，資源最豐富的台北市總是第一名，但這次卻掉到第四，「政府投入與領導者滿意度」倒數第三名，6成校長想退休或已申請退休。

張瀞文說，柯文哲多次公開場合對校長的不尊重，重挫台北市教育士氣，甚至提出讓家長、老師為校長打考績，引起校長們譁然。「求去」氣氛在台北市校長圈蔓延，已有22位國小校長退休，問及校長「您是否有規畫在3年內退休」，回答「已申請」及「有計畫申請」的校長高達58％，是全國最高。

資源多寡已經不是決定國教品質的關鍵，最重要的是要投對方向。張?文說，過往三次調查排行都倒數的連江縣，這次竟然進入前三名，進步非常大。連江縣國中小學生僅700多人，縣政府從小一開始就進行學力監控，一旦發現學生學習落後，立即補救教學，連續3年國英數會考C的比例大幅下降。

在這次評比中，台中市表現居國之冠，副市長林依瑩說，他們積極進行老舊校舍改建，並實施營養午餐補助5元政策，提高對學生的照顧。台中市也成立安置型學校「善水國民中小學」，裡面並設「長青學堂」，除了招收收家庭功能不彰學生，也進行老幼共學，促進不同世代間的交流。

在「政府投入與領導者滿意度」指標，宜蘭縣長林聰賢被認為是「最佳教育縣市長」。林聰賢說，宜蘭是都會邊緣的縣市，因此危機感特別重，對於少子化現象，他們提早因應，譬如不會讓學校代課老師比例太高，並對偏鄉學校推動「課後照顧百分百」計畫，由非營利組織進駐，對落後學生進行補教教學。

(時報周刊)