巨大看板祝女友得獎 這招放閃蕾哈娜好開心

頒獎典禮在即，德瑞克訂巨型看板賀緋聞女友得獎，讓蕾哈娜心花怒放公開po照。(左／達志影像、右／instagram)

不愧是饒舌天王德瑞克(Drake)，撩動妹子心弦用的可是大招！「雨傘小天后」蕾哈娜(Rihanna)昨天在instagram貼出一張照片，竟是高速公路旁會出現那種巨型公路看板，上頭寫著「恭喜蕾哈娜，來自德瑞克和OVO唱片員工」，曾經談過戀愛的2人，前陣子重燃愛火，因此這塊看板不僅是身為合作對象的祝福，更是一計超大型「閃光彈」，讓小天后好開心！

蕾哈娜和德瑞克兩人雙雙入圍本屆MTV音樂錄影帶大獎，頒獎典禮明天(8/29星期一)才會在紐約麥迪遜花園廣場舉辦，小天后不僅是入圍者，也是表演者，當天她與德瑞克的互動也將是一大亮點，而男友滿巨幅看板廣告的錢花的值得，可謂給蕾哈娜一個好兆頭。

據悉，兩人曾在2013年秘戀，但因個性不適合黯然喊切，但分開後還是維持友好關係，事隔3年，蕾哈娜今年推出《ANTI》專輯，不避諱地請舊愛共同合作了〈Work〉，讓舊情復燃的消息在開，而蕾哈娜上艾倫狄珍妮的節目時，被問到感情狀態，她說自己單身，然有消息人士在5月時透露，其實小天后跟舊愛德瑞克已破鏡重圓幾個月了，這次他們決定好好把握，因此，這次的「看板事件」被粉絲認為是半正式認愛，閃到極致啦！

(中時電子報)