陸民撈屍後向家屬開天價 官方介入

陝西省一名婦女因暴雨被山洪捲走，屍體被漁民打撈後索價人民幣10萬元（約新台幣50萬元），引發輿論爭議，在當地官員協調下，死者遺體已被無償領回。

華商網報導，陝西省佳縣婦女王隨燕14日在暴雨後出門買東西，結果被山洪沖到河裡，隔日凌晨屍體被200公里外山西省永和縣黃河邊的漁民白應生打撈到。

死者家人透過社群網站發出尋人消息，白應生連絡上家屬，要求付出10萬元後，才歸還屍體。

此事引發媒體批評，家屬也因付不出這筆費用而遲遲未領回遺體。山西省永和縣政府擔心對當地名聲帶來負面影響，因此介入勸阻，要求無條件放行，讓死者家屬運回遺體。

不過，打撈屍體者也有話要說。報導引述另一名村民說，每年發洪水都有人到河道裡撈東西，打撈者冒著生命危險，還要幫打撈到的屍體租用棺材和冰凍設備等，這些都需要錢，適當得點感謝費是合理的，「但10萬元太多了」。

法制晚報則在今天評論，撈屍人的確為保存屍體付出成本，但是讓撈屍人漫天喊價也有違社會公平，還有撈屍人威脅家屬不給錢就毀屍，構成刑事事件。

評論認為，大陸每年有眾多無名屍案件，國家法律應當介入，建立無名屍通報機制，進行安置，並給予屍體管理者一定的獎勵。1050828

(中央社)