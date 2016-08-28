網購身分證銀行卡 揭密大陸黑色產業鏈

北京警方近日破獲一起案件，讓網購身分證、銀行卡的黑色產業鏈浮出水面，產業鏈另一端是電信詐騙、偽卡盜刷、行賄受賄等犯罪行為。

中國大陸北京青年報今天報導，身份證、銀行卡、手機卡、U盾（USBKey，大陸銀行推出在網路上識別客戶身分的數字證書）、開戶資料，這樣一套證件在網上被叫價人民幣500元到1300元（新台幣2500元至6500元）。

報導說，網上非法買賣身份證、銀行卡已成為一條完整的黑色產業鏈，收購身分證，冒名辦銀行卡，網上賣銀行卡，而下游就是電信詐騙、偽卡盜刷等犯罪。

報導說，身分證的來源一般分為兩部分，一部分是丟失的，另一部分是本人自己賣的。一些城郊或農村地區的人，因為覺得平常身份證不怎麼用，賣了還能得幾十元甚至上百元，就賣給了別人，自己再補辦一張。

不法分子獲得身分證後，就會選擇與身分證主人容貌、年齡相似的人員到銀行去辦卡。

網路上也有專門招聘「辦卡人」的資訊，被雇用的人辦一張卡能賺幾十塊錢。去銀行之前，辦卡人會接受培訓，熟記身分證主人的資訊，一旦被辦卡銀行發現，就會說「身分證是撿來的」。

在北京警方破獲這起案件中，一家企業的前技術研發人員掌握公司與中國銀聯公司的密鑰，偽造指令讓銀聯向嫌犯網購的87張銀行卡匯款，一年間共轉帳1800多筆，使這家企業損失約600萬元。1050828

(中央社)