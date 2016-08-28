網友罵段宜康道歉文無誠意 不吞曲棍球全國鄙視

圖為民進黨立委段宜康疑似在臉書發的貼文，隨後已刪除。（截自徐巧芯臉書）

段宜康道歉文底下，網友留言罵沒誠意，再提吞曲棍球一事。(段宜康臉書)

段宜康道歉文底下，網友留言罵沒誠意，再提吞曲棍球一事。(段宜康臉書)

花蓮市長補選結果出爐，國民黨候選人魏嘉賢以逾1萬7千票，擊敗民進黨候選人張美慧。民進黨立委段宜康在臉書發文稱鄙視花蓮選民，雖刪文仍被截圖罵翻。段宜康適才在臉書為鄙視文道歉，但道歉文充滿諷刺意味，網友留言繼續砲轟段宜康無誠意，並又提曲棍球「當你的曲棍球還沒吞時，我想全國都鄙視你，你該正視這問題。」

花蓮市長補選結果民進黨敗選，民進黨政策會執行長的綠委段宜康，昨在臉書發文炮轟花蓮市選民，強調「我可以假裝尊重選舉的結果，但我沒辦法假裝不鄙視那些選民」。雖迅速刪文，截圖仍在網路廣為流傳，引起眾多網友砲轟。

段宜康適才在臉書道歉鄙視文，但內容為「我道歉。

我為昨天投票結束後的發言道歉。

我為未能協助化解中央執政爭議，造成地方選舉困難道歉。

我為未能有效監督查賄工作，徒然坐視漫天買票傳聞道歉。

但為什麼非得厲言恫嚇、偵騎四出，才能維持乾淨的選舉環境？

我為讓一向主導買票的政黨，在投票後還能繼續追打民進黨的候選人，令我們的支持者難堪道歉。」

此篇道歉文迅速累積數百則留言，網友說「不要氣餒，不過就是520之後沒贏過而已，有你幫忙輔選這種結果也是必然的，好好的冷靜下來，用心的仔細想想…...想想你那三顆曲棍球該怎麼吞啦！」、「只要是民進黨輸 就一定是國民黨買票，這樣的心態，就是什麼都要是你們的就是了 否則就是錯的!」

「段委員啊，你真的是標準的國民黨王牌救援投手，拯救國民黨的原來一直是你！誠信是一個政治人物的命脈，當你的曲棍球還沒吞時，我想全國都鄙視你，你該正視這問題～」、「 謝謝你的鄙視發言跟無誠心的道歉，讓你的支持者可以口無遮攔的留言攻擊花蓮鄉親，誠心覺得應該廢掉立委的言論免責權。」

「你這叫道歉哦，笑死人了，對了，曲棍球你要不要研究一下怎麼吃比較美味？看是要三杯、紅燒、清蒸都可以，不然你一直裝沒這回事耶不曉得怎麼評價你這種東西，不過可以確定的是，你還蠻讓人鄙視的。」、「這位還沒吞曲棍球的立委真的是很好的救援投手，堪稱目前在野黨的救世主。」

(中時電子報)