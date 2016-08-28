吳志中：持續杯葛台灣 對中國形象有傷

外交部次長吳志中今天說，一味反對台灣對國際社會的參與，對中國的國際形象有不可忽視的傷害；同時，在台灣社會引起更多反感，事實上無助於兩岸關係之和諧發展。

前總統李登輝基金會連續兩天舉行「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會。

外交部政務次長吳志中在與中興大學國際政治研究所所長陳牧民聯名的文章中表示，如果中國大陸不滿台灣的兩岸政策與外交政策，隨時可以不發出邀請函，讓台灣不再有觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

吳志中今天受訪指出，這篇文章的重點在於結論，他認為，「北京政府若持續對台灣進行杯葛，它的國際形象有傷，台灣社會也會愈來愈反感」，他是呼籲並希望達到一個共識、諒解，也希望與北京政府共同爭取雙贏。

吳志中說，世界衛生組織是一個公共衛生議題，一直阻擋台灣，對它沒什麼好處，現在有這麼多來自中國的遊客，台灣萬一發生疫情，沒有足夠的資訊的話，「他們也沒有什麼好處嘛」，「這是一個全球化、共同尋求雙贏的社會」。

他說，台灣的參與，不是只是成為一個會員，而是一個有關全球公共衛生的議題，而且是有關全人類的福祉與全人類的公共衛生安全的問題。

吳志中與陳牧民這篇聯名文章結論指出，中國必須考慮，許多議題越來越是超越主權國家式的思維，並且必須是跨國界的合作之國際趨勢之下，「一味反對台灣對國際社會的參與，是對中國之國際形象有不可忽視之傷害」，更妨礙中國成為世界主要領導國之國家總戰略。

文中指出，此外，北京政府每一次對台灣參與國際組織的阻擋，都在台灣社會引起更多之反感，事實上無助於兩岸關係之和諧發展。1050828

(中央社)