全球集郵迷朝聖地 華府郵政博物館

世界上第一張郵票是英國「一分錢」的維多利亞女王頭像，中華民國的第一張航空郵票，華府郵政博物館也有收藏，這個全球集郵迷的朝聖地，更是世界級的郵政博覽會。

華府郵政博物館不只記錄美國的郵政發展史，中華民國郵政發展及台灣在歷史洪流中的前塵往事，一張張小小郵票背後的故事，美國都有保存。

從上海寄信到北京，1921年當時的價格是9角起跳，以雙翼飛機飛越長城為航空郵票圖案，是為紀念當時京滬航線開通，這張民國政府仍主政大陸時發行的第一張航空郵票，郵政博物館仍將視為「中國」郵政發展的代表先例，而郵票上清楚寫著「中華民國郵政」字樣。

一張郵票，刻畫著中華民國的那段歲月，而台灣這座島嶼上的曾經滄海，郵票也說故事，郵政博物館以台灣專項收藏，不定時開放展出。

根據郵政博物館資料，台灣最早的官方郵票可追溯到1886年、清朝時期，當時有已付郵資的「印刷式郵票」；甲午戰爭戰敗清朝割讓台灣給日本後、曾於1895年短暫成立的台灣民主國，國際社會雖不承認，但博物館珍藏印有台灣民主國老虎圖案的國旗郵票，則是台灣民主國短暫卻真實存在的歷史見證。

後來政府遷台、以澄清湖風景發行的中華郵政郵票，則成了郵政博物館內顯眼的佈展背景。

除郵票，郵筒也刻畫著時代世局變遷，而郵政博物館從世界搜奇，一次就能全看齊，包括港英時期的大紅色郵筒、西德時代的黃色郵箱，台灣限時郵件郵筒的前世，更曾依本地、外埠漆有深、淺不同的藍色，而非現在的紅色，在博物館裡都找得到。

可知道世界上的第一張郵票哪國創的？答案是英國，名為希爾（Rowland Hill）的英國老師構想出讓寄件方事先支付黏在信封上的小紙片，英國於1840年發行了一分錢價格、俗稱「黑便士」的維多利亞女頭像郵票，郵政博物館，也有收藏。

而美國則是晚了7年、於1847年發行印有華盛頓頭像的第一張郵票。

郵政博物館還打造郵務作業的真實環境，讓民眾可以實際體驗，在科技改變地球村通訊方式的年代，美國仍努力保存郵務發展所見證反映的自身建國史及世界歷史縮影。1050828

(中央社)