潘政琮超神！波特蘭飆62桿躍居並列領先

潘政琮飆62桿躍居並列領先。（本報資料照，季志翔攝）

里約奧運國手潘政琮28日在威巡波特蘭第3輪大發神威，全場狂抓9隻小鳥，沒有吞任何柏忌，飆出去年6月轉入職業以來，職業生涯最低桿62桿(-9)，這個超水準成績也讓他以總桿204桿(-12)，躍居並列領先，29日決賽輪爭奪威巡生涯首冠。

潘政琮5月在BMW職業／業餘配對賽第2輪，揮出職業生涯最佳成績63桿，當時靠這個佳績取得威巡生涯第1次領先；28日再寫下62桿最低桿紀錄，這次佳績讓他從出發前的並列第52，狂升至並列排頭，為爭奪威巡生涯首冠燃起希望。

波特蘭公開賽是潘政琮打完里約奧運的第1場賽事，首輪還沒恢復水準，只打出72桿(+1)，但隨後兩輪表現漸入佳境，繼第2輪打出67桿(-4)，第3輪再揮出技驚四座的62桿(-9)，排名一口氣上衝50多名，躍居並列領先，再次給自己製造一次爭冠機會。

潘政琮這輪前9洞抓到3隻小鳥，打出33桿(-3)，後9洞發揮神準推桿抓到6鳥，打出29桿(-6)。「今天什麼都很好，推桿也進了很多長推，覺得可以掌握果嶺、想像可以進洞的推桿路線。」他還說：「周1、周2練習時覺得不太順，覺得沒什麼動力，但現在一切都回來了，又充滿了電。」

潘政琮本季最佳成績在LECOM挑戰賽獲得並列第2，29日決賽輪挑戰威巡首冠，不過，前3輪落後他1桿有6人，差2桿也有5人，若要奪冠得維持前兩天好表現。

(中時電子報)