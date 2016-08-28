63歲老師 葉美英獲選為教育家典範人物

63歲的小學老師葉美英。（教育部提供）

誰說「老老師」不適合在國小任教！63歲的葉美英曾是新北市自強國小全校年紀最長的老師，60歲仍帶班當導師，2年前退休後，目前仍在新北市多所國小擔任閩南語教學支援人員，最近被教育部選為教育家典範人物。

沒當老師前，葉美英是貿易公司的秘書、經理，從商11年，轉換跑道後，她曾當了9年代課老師，代課期間她仔細觀察學習每位教師的優點，並參加各種增能研習，「當時很多人不看好代理代課老師，我告訴自己，要努力當個專業教育人。」她還積極進修完成教育專業學位。

葉美英成為正式老師後，在新北市自強國小任教， 60歲仍帶班當導師，陪著學生參與各種活動，不管是拍紀錄片、說相聲、演陶偶劇，只要能給學生展演舞台，就算她完全不懂，也會跟著學生從頭學起。

葉美英雖然年紀大，但她樂於學習，她說：「老師的教學方法要與時俱進，隨時磨練改進，不能倚老賣老，要能跟上時代腳步。」有一年，新北市兒童影展「小導演大視界」，儘管她完全沒拍過紀錄片，也「先報名再說」，後來還陸續參加教育部敬師短片比賽。

在葉美英的課堂裡，有尊小小的孔子像，彷彿提醒師生「尊師重道」。葉美英說，她喜歡國文，尤其深受孔子教育愛感動，還帶著學生學論語，從經典中體驗人生的道理。她也期許自己要效法孔子，有教無類，傳承教育愛。

不管要接的班級多難帶，葉美英從不推卻，她曾接了一個全校老師都不敢接，被戲稱是「終極二班」的班級。「我用微笑迎接新班級的學生和家長。」她告訴家長：「我不是全校最棒的老師，但我是最關心你孩子的老師。」她用音樂、點心、陪伴與愛融化了「難搞」的班級，還贏得生活教育特優獎。

每年學生畢業或分班，葉美英會跟學生敬禮，並說：謝謝與對不起。她說，她感謝孩子願意好好學習，也對孩子說對不起，因為老師還有很多東西沒有教他們。面對老師的鞠躬與道歉，有時，全班學生會吹直笛、唱班歌感謝她，或者，緊緊抱著她說謝謝。

學校家長會長曾說葉美英是「最會給孩子機會的老師。」在她的班級裡，只要校內外有比賽或表演機會，她都帶學生參加。她說：「給孩子機會，能提升學習興趣，發揮潛能與長才，讓學生更有自信」。

兩年前因腳傷退休的葉美英，考試取得教育部閩南語認證中高級證書，並通過新北市政府教育局的培訓，目前在國小擔任閩南語教學支援人員。退而不休的她說：「『老老師』要創造可被利用的價值，希望在我還能教、還能付出的時候，把所擁有的都分享出去。」

(中時)