持槍搶住宅 北台灣強盜炸彈客落網

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傅姓男子涉及新北市汐止區一起持槍住宅強盜未遂案，專案小組經由微物跡證比對出身分，昨天下午在宜蘭縣羅東鎮一處旅社攻堅查緝到案。傅姓男子並涉及藏放4枚土製爆裂物。

新北市汐止警分局今天宣佈偵破，傅姓男子涉及新北市汐止區一起持槍住宅強盜未遂案。

傅男在今年6月26日晚上，涉嫌在汐止一處住宅持槍強盜未遂。案發後，嫌疑人逃逸，警方當時採證後，送請刑事警察局化驗，追查嫌疑人。

警方比對確認身分為傅姓嫌疑人，他今年37歲，有槍砲、毒品等前科。汐止警分局成立專案小組，報請士林地檢署指揮偵辦，查緝傅嫌下落。

未料，7月3日汐止「水蓮山莊」社區內，民眾發現4枚土製爆裂物，經警方鑑識比對微物跡證後，證實也是傅嫌所藏放。

專案小組歷經2個月查緝期間，分析發現傅嫌以相同作案手法，涉嫌在桃園市中壢區、楊梅區及台北市士林區等地，犯下多起持槍強盜、搶奪等案件。

新北市警局刑事警察大隊偵一隊、刑事局偵九隊、台北市刑大資訊室，及桃園市中壢警分局、楊梅警分局等單位共同偵辦，昨天下午發現傅嫌躲藏在宜蘭羅東鎮中正路一處旅社。

專案小組展開攻堅，順利將傅姓犯嫌逮捕到案，現場並查扣已上膛改造手槍1支及子彈8發，安非他命毒品等。過程中，傅嫌一度警覺，警方將他壓制在地，將已經上膛的槍塞回褲襠。

傅嫌在警方詢問時供稱，因購買毒品缺錢，才會隨機尋找目標犯案。自製的爆裂物是準備恐嚇其他被害人，藉機勒索金錢。

汐止警分局表示，全案將依強盜未遂、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。1050828

(中央社)