通緝犯盜香油錢「全都錄」被逮搜出記帳本

鉛片上黏雙面膠，行竊香油錢。（吳敏菁翻攝）

陳嫌行竊被錄。（吳敏菁翻攝）

陳嫌的行竊日記，還寫下錢不要亂花，存錢等勉勵自己的話。（吳敏菁翻攝）

「毒癮來了，凍未條啊，只好拜託佛祖！」有多項毒品竊盜前科的36歲陳姓男子，26日15時許，使用鉛片上黏雙面膠，行竊彰化市萬興宮內行竊香油錢2100元，偷得順手，晚上6時再偷一次，卻被寺廟人員從監視器發現報警，筆記本上還詳細偷盜金額、時間，還替自己下了箴言「錢不可在(再)亂花了，存錢」並加碼寫上「記得」，被逮懊悔，卻認為向神明借錢是不得已。

警方調查，陳姓男子，除了有多次竊盜及毒品前科，另有5件毒品及竊盜案件遭法院通緝中，但是毒癮發作，不管舉頭三尺有神明了，認定了香油錢是目標，陳先偷得萬興宮的香油錢2100，拿去買安毒，花到只剩下800元，還在筆記本上寫上錢不要亂花，但到了當日晚間6時許，想存錢，於是再度光臨興宮以同樣手法竊得900元，卻被「全都錄」。

廟方報警，警方到場後當場逮捕陳姓嫌犯，並在其身上起出第2級毒品安非他命及7支注射針筒等吸食和作案工具、第2次行竊的新臺幣900元外，還發現1本筆記本，不但紀錄每次偷竊金額，從8月筆記本上密密麻麻寫了偷盜金額、時間，格言等，這個陳嫌幾乎天天偷、每次進帳2000至12000元，只是錢偷得快，買毒也花得兇，警方還在進一步了解，受害戶有多少，全案依竊盜及毒品危害防制移送彰化地偵辦。

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(中時)