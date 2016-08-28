《魚鬆收到了沒》 音樂人將思念化成料理

鍾慧君（左二）與女兒盧葦（中），將親情及料理化成文字出版新書《魚鬆收到了沒》，與編輯、美編及插畫家一同介紹新書。（黃力勉攝）

鍾慧君（左）與女兒盧葦，將親情及料理化成文字出版新書《魚鬆收到了沒》。（黃力勉攝）

「魚鬆收到了沒？」台東縣成功鎮音樂製作人鍾慧君，整理過世母親的遺物時，發現當年父親追求母親時，書信中總會問有沒有收到魚鬆？讓她想起記憶中母親炒魚鬆的滋味，因此將母親的「手路菜」集結成冊，出版新書《魚鬆收到了沒》。

《魚鬆收到了沒》是鍾慧君撰寫、料理，並由日本設計師柿沼充弘美術編纂，書中的插畫則由香港插畫家黃心慰繪製，是台灣難得一見的台日港合作出版，書中內文並有完整的日文翻譯，且同步在日本銷售，將台灣之美推向日本。

鍾慧君說，喜愛包粽子的母親，在過世前的端午仍親手包粽，她沒學到母親包粽子手法，卻習得炒餡料的精髓，先生則是愛釣魚給家人吃，她將2種愛意融合，做成的料理「娘的餘味」，以糯米、五穀米加上香菇碎肉末，放在荷葉上，再放上一尾手釣的紅尾冬蒸熟，就是充滿回憶的好味道。

鍾慧君舉辦新書發表會除了重現書中的料理外，還邀請日本設計師柿沼充弘、香港插畫家黃心慰一同出席，鍾慧君笑著說，日本對於食農教育啟蒙早，書中的料理對日本人而言也充滿好奇，因此才會選擇由日本設計師設計、印刷，將書籍完美呈現給讀者。

鍾慧君表示，靠海的成功居民大多捕魚維生，她將食物味道紋理與成功的發展歷史結合，書本除了對父母的思念外，也希望讓更多讀者認識成功小鎮。

(中時)