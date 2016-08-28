網路安全戰士 雲林青少年展活力

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雲林縣政府今天表示，縣內青少年展現活力，化身網路及社區安全戰士，推動社會及環保服務等，用行動關懷社區。

雲林縣政府公益彩券盈餘分配款結合企業補助，串連網路、營隊、在地執行，今年暑假舉辦「拒絕網擄，兒童與少年網路安全」等活動，吸引青少年朋友參加熱潮。

縣府指出，雲林青少年在活動中投入社區服務、社會關懷、環保議題、性別平等4大議題的行動服務，並提出政策、空間、學校教育等建言。

雲林縣婦女保護會指出，雲林財政窘困，青少年缺乏友善的休閒空間，可能到網咖、陣頭廟會聚集，但是在良莠不齊的管理環境下，青少年可能遭有心人士利用而不自知，成為虞犯的高危險群。

透過公益彩券盈餘分配款和企業補助，舉辦「拒絕網擄，兒童與少年網路安全」、「健康勇士18禁-拒售兒少菸酒檳榔宣導活動」、「預購夢想-青少年行動方案」等計畫，培養青少年的公民素養，強化居住的社區意識與認同感。

婦女保護會表示，雲林青少年化身網路及社區安全戰士，宣導拒售菸酒檳榔給未成年人，共宣導200多家，雖然過程曾遭店家拒絕，但是珍貴成果卻讓參與的青少年朋友津津樂道。

今年各項計畫營隊在雲林縣教師研習中心舉辦聯合成果發表會，表演活力健康秀、行動宣言、預購夢想等，展現今年夏季的成長果實。1050828

(中央社)