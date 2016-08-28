春風化雨 6旬老老師用愛融化難搞班級

從貿易公司轉任教師的葉美英，退休後仍在校擔任閩南語教學支援，繼續發揮「老老師」的價值，逾60歲的她仍擔任導師，更用陪伴和愛融化難搞的「終極二班」。

63歲的葉美英曾是新北市自強國小年紀最長的老師，60歲仍帶班當導師，兩年前雖因腳傷退休，仍取得閩南語中高級認證，並通過新北市教育局培訓，在國小擔任閩南語教學支援人員，退而不休的她表示，「老老師」要創造可被利用的價值，希望在還能教、還能付出時，把擁有的都分享出去，她也獲選教育家部落格人物典範。

葉美英原本是貿易公司的秘書、經理，從商11年後決定轉換跑道，並擔任代課老師。葉美英表示，代課期間她仔細觀察學習每位教師的優點，並參加各種增能研習，當時很多人不看好代理代課老師，但她告訴自己，「要努力當個專業教育人」，因此積極進修完成教育專業學位。

為陪伴學生參與多元活動，葉美英樂於學習，她說，老師的教學方法要與時俱進，隨時磨練改進，不能倚老賣老，要能跟上時代腳步。有一年，新北市舉辦兒童影展「小導演大視界」，儘管她完全沒拍過紀錄片，也「先報名再說」，後來更陸續參加教育部敬師短片比賽等活動。

不管班級多難帶，她從不推卻，曾接了一個全校老師都不敢接，被戲稱「終極二班」的班級。葉美英表示，她用微笑迎接新班級的學生和家長，並告訴家長「我不是全校最棒的老師，但是最關心你孩子的老師」，她用音樂、點心、陪伴與愛融化「難搞」班級，還贏得生活教育特優獎。

每年學生畢業或分班，葉美英都會跟學生敬禮，並說「謝謝與對不起」。她表示，這麼做是感謝孩子願意好好學習，也向孩子說對不起，因為老師還有很多東西沒有教他們。面對老師的鞠躬與道歉，有時全班學生會吹直笛、唱班歌感謝她，或者緊緊抱著她說謝謝。1050828

(中央社)