迎接新學期 均一教育平台推符合個人學習

國中小明天開學，不少家長與學生對新的課程或許不熟悉，為了讓學子充分掌握課程內容，註冊人數超過45萬人的非營利「均一教育平台」，希望透過豐富的教學，讓偏鄉與都市學生都能找尋符合個人程度的學習起點。

新學期開始，為了讓許多家長、小孩能在面臨新的老師、新的教法與課程時，減低學習障礙，誠致教育基金會在2012年創辦的「均一教育平台」，致力於提供孩子適性化的學習資源，讓孩子成為學習的主導者。

誠致教育基金會今天表示，在現有教學架構下，孩子的學習面臨重重門檻，包括「片段式的課程結構」，讓人見樹不見林，難以引起孩子的學習動機，長期下來會造成學習低落；另外，單一的測驗標準，很難讓孩子接納自己跟其他人不一樣，更難鼓勵孩子自發性的探索。

誠致教育基金會執行長呂冠緯表示，「均一教育平台」目前有超過8000部微課程和2000組練習題，涵蓋國小到高中的數學、公民以及學生頭痛的生物和理化，還有音樂及程式課程。老師或家長可以用指派任務的功能，依據孩子的程度提供不同的學習任務，並可以從歷程紀錄中，了解孩子的學習狀況，提供日後授課或任務內容的參考。

呂冠緯說，除了年級式的學習架構外，在數學科目更提供主題式內容的學習，可以讓老師或家長藉由診斷學習落點的評量，協助孩子找到學習的起始點重新練習；大人們則轉為扮演鼓勵孩子、發現並解決問題的角色。這項平台的設立，讓都會、偏鄉的學生有「均一平等」的學習資源，也可以成為老師教學上的得力助手。

呂冠緯談到，均一教育平台的註冊人數在今年暑假已經正式超過45萬人，面對新學習的開始，家長或學生可以善用這項教育平台，讓開學後的學習不再害怕，找尋符合個人程度的學習起點。1050828

(中央社)