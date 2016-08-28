恐襲讓法、土遊客大減 陸客轉戰義、西

據澎湃新聞報導，頻頻發生的恐怖襲擊事件讓法國、德國等歐洲國家的旅遊業蒙上陰影，本該在暑期大熱的部分歐洲遊產品也由此遇冷。不過，熱衷於瞎拚的中國遊客並不願意放棄歐洲這一購物天堂，尚未遭受恐怖襲擊之困的義大利、西班牙等國家成為遊客的新寵。

日前，澎湃新聞採訪多家旅行社獲悉，從暑期和大陸十一國慶期間的銷售情況來看，部分歐洲遊產品的銷售確實受到了恐怖襲擊影響，其中，法國因遭遇多次恐怖襲擊事件受影響明顯，而地跨歐亞大陸的土耳其旅遊更是受到嚴重打擊。

不過，那些並未遭受恐怖襲擊的歐洲國家卻一躍成為新的熱門旅遊目的地，義大利、西班牙、葡萄牙、捷克等國家都得到了遊客更多的青睞。就連本因歐債危機一度不受遊客喜愛的希臘也成功逆襲。

而因為遊客的驟然增加，近期，義大利威尼斯甚至因為人滿為患被聯合國教科文組織發出警告：要求威尼斯市政府提出緊急應對的措施，否則，威尼斯可能會被列入世界遺產的黑名單，甚至慘遭除名。

據攜程旅行網工作人員表示，恐怖襲擊對暑期歐洲遊和國慶期間歐洲遊的銷售在局部地區確有影響。尤其是法國，報名遊客數量比去年同期有明顯下降。

一位攜程領隊透露，往期8月底帶10個歐洲團，今年減少到8個，每團人數也減少大約三分之一。景點、百貨公司中國遊客數量下降的現象更是顯而易見，該領隊表示，以往暑假期間，進入法國凡爾賽宮需要排隊兩個多小時，現在卻只要一個小時。

法國媒體報導出的資料也說明了這一點。根據法國國際廣播電台報導，法國的飯店、民宿及露營區2016年第二季的入住率下跌近5%。其中主要是外國觀光客大幅減少，4月到6月的遊客數量相較2015年同期下降近8.5%。

歐洲時報網報導也稱，自2016年初以來，巴黎的外國遊客數量下降了15%。酒店業受影響最為嚴重的地區也是巴黎，該地區外國遊客過夜數降幅高達12.5%。

受災嚴重的還有跨越歐亞大陸的土耳其，近年來，土耳其曾因某旅遊類真人秀節目在中國遊客心中地位大增，但不幸的是，去年下半年以來，由於受到了恐怖襲擊和政變的雙重打擊，遊客前往土耳其旅遊的熱情驟然下降。

(旺報)