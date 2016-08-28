創「皂」藝術 黃瓊慧師生聯展

黃瓊慧手工皂藝術創作讓人驚艷。（吳敏菁攝）

黃瓊慧手工皂藝術創作讓人驚艷，還有台中公園。（吳敏菁攝）

黃瓊慧自即日起至9月8日在彰化市立圖書館舉辦師生聯展。（吳敏菁攝）

「哇！好香、好繽紛的蛋糕啊！真捨不得吃」、「答對了，不能吃」，藝術創作者黃瓊慧，因患有異位性皮膚炎，只能用清水清洗，發奮研發了許多天然的保養品及手工皂，一頭栽入成了手工皂的藝術，帶領學生創作許多作品，今天聯展，讓人驚艷連連，原來香皂這麼變化多端。

黃瓊慧為了克服自己不能使用一般含化學成份清潔保養品的困擾，投入研發天然手工皂，因緣際會下，曾接觸國外許多學有專精的藝術家，經過多年鑽研頗有心得，改變手工皂一成不變的外型，讓它如同立體畫作一般呈現，進而成為手工皂的藝術創作者。

成名之後，黃瓊慧更發揮愛心，輔導許多弱勢團體及單親媽媽，增強技能及謀生能力，她更於今年在台灣成立第一個雕刻藝術蠟燭浸蠟教室，將德國工藝引進台灣，展開全省巡迴教學並培訓國內師資，更將藝術手工皂推動到國際化！

彰化市長邱建富稱她是手工皂的藝術大師，這次參展的還有彰化市精誠中學、台中縣致用高中、台中市中港國中共13位學生和7位製皂浪漫工坊的講師群，一起展出80多件的作品。黃瓊慧帶領的這群學生，還曾獲得104年全國技法競賽第1名至第4名，以及國際盃藝術手工皂第1名至第4名的殊榮。

黃瓊慧將無比的熱情跟衝勁帶著學生們南征北討，參加過無數比賽，只為證明藝術無國界，人人都可將手工皂、蠟燭帶進生活，更能讓它以不同面貌登入世界殿堂，這場特別的藝術饗宴，自即日起至9月8日在彰化市立圖書館舉辦師生聯展，8月28日開幕式中，市長邱建富稱讚她是「手工皂的藝術創作大師」！

(中時)