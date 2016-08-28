床戰情事被女友拿來說嘴 美國隊長喊切護形象

克里斯伊凡的床第之事成了女友脫口秀的題材，為了維持超級英雄的形象，爆出美國隊長因此自斬戀情。(達志影像)

身材精實、臉蛋俊俏的「美國隊長」克里斯伊凡(Chris Evans)，近年多有緋聞傳出，但都未經證實，然今年5月他終於「名草有主」，與合作拍攝《Gifted》的女星珍妮史雷特(Jenny Slate)因戲生情，兩人曾以情侶身分公開亮相，等同認戀，然這段情卻沒能長久，如今爆出珍妮公開談論小倆口的床地之事，讓克里斯伊凡為了維護形象選擇忍痛喊切。

女星珍妮史雷特日前揮別結婚3年的導演老公後，隨即無縫接軌克里斯伊凡，成了「隊長的女人」，還因時間太近，讓克里斯被疑當了「小王」，據STAR網站報導，無論外界輿論如何，珍妮跟克里斯仍然做自己，女方近期開啟了個人脫口秀，因為跟美國隊長交往的關係，拉抬了不少人氣，連門票都銷售一空，因為民眾想賭賭運氣看能不能捕獲野生美國隊長，而消息人士指出，克里斯伊凡對此樂觀其成，所以還有什麼能阻礙這段情的？

據《OK》雜誌報導，珍妮的日常生活以及脫口秀的內容，扼殺了這段感情，據悉，珍妮有吸食大麻的習慣，加上她在個人脫口秀上為求表現生冷不忌，不僅常開黃腔，還將自己與克里斯之間的床第之事講出來給大家「參考」，讓台下的克里斯尷尬不已，加上身為「美國隊長」被很多小朋友崇拜，又做為超級英雄應當給人正向觀感，為了維護事業以及形象，讓他毅然喊切，結束這段短命的戀情。

(中時電子報)