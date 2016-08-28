中視前主播變珍珠設計師 菲國打響品牌

菲律賓商業專業大報「商業鏡報」（Business Mirror）週末刊載人物特寫，介紹中視新聞前主播裔式敏，從新聞工作換跑道設計珍珠飾品，南向菲國打響品牌的成功經驗。

商業鏡報報導，裔式敏在台灣新聞界工作逾21年，是成功的媒體人，但她總是相信生命中還欠缺一些東西，探索多年，終於發現那就是對珍珠飾品創作的熱愛。

這篇題為「找尋生命中的快樂與充實」的文章介紹，裔式敏十分喜歡穿戴珍珠飾品，早在擔任記者時期，就被朋友冠上「珍珠記者」的外號。因此她在淡出新聞圈之後，決定從珍珠之路再出發。

裔式敏去年在台灣成立了「真珍珠」（Zhen Pearl）品牌，「這是一系列以珍珠為中心、搭配施華洛世奇寶石及異國情調金屬，而設計出來的作品」。

她已與菲國馬卡蒂市五星大飯店Discovery Primea合作，展出創作結晶。

商業鏡報引述裔式敏的話說，這些作品都是她親自設計，「我有10個收藏系列及50種款式，全都獨樹一格，我是完美主義者。」

裔式敏曾於美國寶石研究院接受珠寶鑑識及創作訓練。

使用來自菲律賓、中國大陸、大溪地與日本的珍珠，裔式敏正慢慢地拓展珍珠事業，繼在台灣及菲律賓設立展點之後，她希望逐步推至東南亞及南亞地區，「利潤倒是其次，重要的是帶給人們快樂。」

裔式敏是中華民國駐菲副代表張泰來的夫人，但她全憑己力南向來菲開創事業。她正計畫在菲國舉辦1場義賣活動，把收入用於幫助弱勢菲律賓人。1050828

(中央社)