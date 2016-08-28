月圓人不圓 創意月餅健康又好吃 2016年08月28日 13:48 中時 陳仁萱 小字型 中字型 大字型 點閱70 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 格麥蛋糕的西瓜造型月餅，內餡以紅麴取代人工色素，獲得創意月餅組第一名。（陳仁萱攝） 龍鳳堂食品的芋瓜馬車月餅，以地瓜芋頭為食材，降低糖的使用量，獲得創意月餅組第三名。（陳仁萱攝） 國民健康署在中秋節前夕舉辦全國健康烘焙競賽，號召全國的烘焙業者，設計減糖、減油、使用天然水果、堅果及在地食材，並解不使用反式脂肪的健康月餅，今天在台北車站南二門廣場頒獎，特別獎勵業者。(中時) 關鍵字：烘焙、月餅 點閱70 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：葡萄柚煮熟吃 瘦身又抗老！ 上一則：創「皂」藝術 黃瓊慧師生聯展 相關新聞 《產業》20億元月餅商機，量販業出招搶食 文字 浮光投影邀月觀星 3D月餅禮盒好吸睛 圖片 飯店搶中秋商機 連毛小孩都有專屬月餅 圖片 最．炫．秋．禮－投影邀月觀星座 麗緻餐旅、W飯店月餅禮盒拚吸睛 圖片 也．是．月．餅－長得像月亮的餅 都是月餅 圖片 發表意見(0)