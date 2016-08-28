月圓人不圓 創意月餅健康又好吃

我要評比

格麥蛋糕的西瓜造型月餅，內餡以紅麴取代人工色素，獲得創意月餅組第一名。（陳仁萱攝）

龍鳳堂食品的芋瓜馬車月餅，以地瓜芋頭為食材，降低糖的使用量，獲得創意月餅組第三名。（陳仁萱攝）

國民健康署在中秋節前夕舉辦全國健康烘焙競賽，號召全國的烘焙業者，設計減糖、減油、使用天然水果、堅果及在地食材，並解不使用反式脂肪的健康月餅，今天在台北車站南二門廣場頒獎，特別獎勵業者。

(中時)