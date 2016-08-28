全國教育力大調查 台中首奪第一

台中市建構人文城市，深耕美感教育、戶外教育及閱讀教，鼓勵學生閱讀後上網回饋、取得認證。（陳世宗攝）

台中市府推動多元教育，讓孩子學習技藝等教育，激發學生學習動能。（陳世宗攝）

《親子天下》雜誌於28日公布2016年全國各縣市教育力大調查結果，台中市首次取得全國第一！該雜誌針對各縣市政府投入與領導者滿意度、閱讀立、教學力與弱勢關懷等面向進行評比，台中市各項目皆表現突出。副市長林依瑩出席分享會時表示，縣市合併後，市府開始推動優質校園，改善老舊教室、補教教學等，，透過這些努力和投入逐步改善教育。

《親子天下》今日舉行記者會，公布2016縣市教育力調查，據雜誌最新縣市教育力整體排名調查，前10名中，6都僅4都進榜，台中市首度奪得第1名，新北市第2名，過去調查蟬聯冠軍的北市，首度跌至第4名。5至10名分別是新竹市、苗栗縣、金門縣、宜蘭縣、南投縣和高雄市。

林依瑩指出，此次調查台中市在閱讀力、教學力、弱勢關懷上表現突出。台中市政府積極營造優質校園，包括將老舊校舍改建、空閒校舍活化利用、提供安心愛心午餐等，為學子營造優質教學環境，另外，市府推動多元教育，讓孩子學習第二外語、落實科學教育、或是技藝教育，激發學生學習動能。

林依瑩說，市府也關心家庭功能不彰的學生，將梧棲梧楠國小舊校舍活化利用，成立「善水國民中小學」，讓青少年有家的感覺，穩定學習、成長。此外，市府積極推動實驗教育，讓孩子用不同的方式學習。

教育局表示，台中市以建構人文城市，深耕美感教育、戶外教育及閱讀教育。除了鼓勵教師帶領學生走出戶外與社區交流學習，在鼓勵閱讀方面，也建立閱讀認證系統，鼓勵學生在閱讀後上網回饋、取得認證，校園內也有閱讀教師，鼓勵學生閱讀。

弱勢關懷部分，針對學習進度落後的學生，台中市政府推動減C計畫，進行補救教學以外，也鼓勵教師共學及自主學習，搭配教師輔導團隊，讓教師找出孩子不了解的原因，解決學生學習問題。針對偏鄉弱勢學生，市府致力使偏鄉師資穩定，減少教師流動，讓孩子的學習聚焦，並推動多元學習與實驗教育，縮短教育資源的落差。

(中時)