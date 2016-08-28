教廷改善陸梵關係 外交部：非零和遊戲

媒體報導，梵蒂岡希望能與中國大陸改善關係。外交部次長吳志中今說，梵蒂岡與中國對話，「我們就正面去看待就好了，而且這不是個零和遊戲」，副總統陳建仁出訪教廷不會生變。

據媒體今天報導，梵蒂岡最高階外交官、聖座國務卿帕羅林樞機8月27日說，梵蒂岡希望能與中國大陸改善關係，雙邊關係轉暖將有益於全世界。

前總統李登輝基金會連續兩天舉行「人民直選總統暨台灣民主發展20週年」研討會。吳志中今天在研討會會後接受媒體訪問，他說，目前與梵蒂岡關係很穩定，因為雙方是價值同盟，宗教自由、民主人權，這都是梵蒂岡很重要的部分。

他說，目前與梵蒂岡關係，「我看得到的未來，事實上，關係是蠻穩定的」。

吳志中指出，基於人權、基於宗教自由，梵蒂岡本來就要與中國對話，「這個我們不反對啊！這是很好的一件事情啊！若將來中國會有宗教自由，那也會是很棒的事情啊！這一點我們是有共識的」。

他說，主教任命不是中國與梵蒂岡唯一的議題，教廷跟越南2005年達成主教任命共識，但越南與教廷仍有很多沒解決的問題，任命只是其中之一，還有教區、地下教會等問題，非常複雜。

吳志中說，外交部最重要的是，讓中華民國與梵蒂岡維持正常邦交；目前與梵蒂岡的關係是穩定的，不然不會這樣順利出訪，陳副總統的出訪不會生變。

吳志中指出，梵蒂岡與其他國家不太一樣，它是宗教型國家，有義務要推動讓更多人信奉天主教，「你與中國對話，我們就正面去看待就好了，而且這不是個零和遊戲，外交部的立場就是維持與梵蒂岡的正式外交關係。

媒體追問，如果陸梵關係改善，到底會不會影響到中華民國與梵蒂岡的關係？

吳志中強調，「不要一直推向零和遊戲，我跟你好，不代表我就要跟他斷交」；全世界很多事情從來就不是一定是零和遊戲，「你們不要一直推我要承認這是零和遊戲，這樣對大家都沒有好處」。

他說，「我們很正面去看待梵蒂岡與中國的對話，為何一定要解釋為黑白或零和？」；他說，梵蒂岡基於宗教，需要與中國發展關係，「我們最重要的是與梵蒂岡維持正常邦交，這次出訪沒有問題」。1050828

(中央社)