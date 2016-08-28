機捷通車時間 鄭文燦：毋須政治考量

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桃園捷運公司28日轉述桃園市長鄭文燦立場，對於機捷通車「沒有時間表」，一定會依據各項履勘規定條件執行，通過可用度99％的系統穩定性測試，方能通車；「未達法令規範標準就不會通車，不必有任何政治考量」。（桃捷公司提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 105年8月28日

桃捷公司總經理陳凱凌今天轉述桃園市長鄭文燦立場，機捷通車「沒有時間表」，通過可用度99％的系統穩定性測試，方能通車；未達法令規範標準就不會通車，不必有任何政治考量。

機場捷運傳出有可能在今年底前通車，對此，桃園捷運公司今天表示，昨天在交通部監理調查委員會總結報告中已提出說明，同時對各項所發掘出的問題，逐一釐清權責，並找出解決方案，訂定改善期程。

陳凱凌表示，先前桃捷公司官網所公布4522項缺失派工單部分，經專家委員共同檢視，收斂為25項主要缺失，部分問題也在近3個月內改善完成，目前仍有200項一般項目積極處理中，系統號誌可用度的穩定性已提升到近98%。

陳凱凌也轉述桃園市長鄭文燦的政策指示，通車沒有時間表，一定會依據大眾捷運法及初履勘規定條件執行，必須通過可用度99％的系統穩定性測試，方能通車；通車是安全穩定的專業問題，桃捷公司應積極面對問題、解決問題，「未達法令規範標準就不會通車，不必有任何政治考量」。

陳凱凌說，監理調查委員會任務結束後，交通部及桃園市政府將共同成立「機場捷運通車協調平台」，定期每個月召開會議，由中央與地方繼續測試改善工作，以利完成各項營運通車的準備工作。1050828

(中央社)