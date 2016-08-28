獨鍾日系內褲 無業男連偷三家店送女友

莊男（帶口罩者）在服飾店內尋找下手商品。（程炳璋翻攝）

莊男蹲地以美工刀割開女用內褲的外層塑膠袋包裝。（程炳璋翻攝）

警方在莊某住處查獲的6件女內褲與4件男襯衫。（程炳璋翻攝）

失業的莊姓男子獨鍾一家日系連鎖服飾品牌，想送禮物給女友又沒錢，17日起一連光顧三家分店共偷6次，以刀片割開包裝塑膠袋的手法，分別得手6件女內褲、4件男襯衫，他還來不及送出，就被警方循線查獲，依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

42歲莊姓男子最近失業，自稱想送禮物給女友，卻缺盤纏，竟想出歪招，他鎖定一家日系連鎖服飾店，以美工刀割破塑膠袋，抽出衣服再裝入自己帶來紙袋的手法，連續在夢時代專櫃、新光三越西門店專櫃與文賢店旗艦門市竊得多件服飾。

業者發現陸續有分店商品遭此手法竊走，包括多件蕾絲低腰女內褲、無痕女內褲，認為是有組織、針對性的犯罪，趕緊報案。警方依照監視畫面得知莊某涉有重嫌，27日上午10時許，持搜索票到安南區住處將他逮補。

警方在莊某住處發現6件女用內褲、4件男用襯衫，都是業者損失的商品，莊某坦承犯案，供稱有時會半買半偷，有時只偷不買，他辯稱偷女內褲是要送女友之用，不料還來不及送出就遭警查獲。警方對其「送女友」的說詞感到懷疑。

三家日系連鎖服飾店證稱損失的商品還不只這些，尚包括女用發熱衣、男用衣飾都遭同樣手法竊走，警方懷疑莊某下手不止這6次，但苦於查無其他贓物，將他依照竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時)