吳新興訪薩爾瓦多 傳統僑社作政府堅強後盾

僑務委員會委員長吳新興今天表示，中美洲地區傳統僑社認同中華民國民主政治政黨輪替的發展，在中美洲華僑大會時，僑社指出當國家有需要時必挺身而出，作為最堅強的後盾。

僑委會發布新聞稿，吳新興今天結束出席「中美洲暨巴拿馬六國中華總會、華僑總會聯合會第51屆年會暨第44次懇親大會」後發表談話。

吳新興指出，中美洲地區傳統僑社對於中華民國民主政治政黨輪替的發展十分認同，也將一秉初衷堅定支持中華民國政府。

大會另在27日無異議通過「上總統致敬電」，也發表「聯合聲明」，強調「我等將秉持僑界的先賢傳統，堅定支持中華民國台灣，凡當國家有需要時，我等必於第一時間挺身而出，期作為中華民國最堅強的後盾」。另在主辦單位薩爾瓦多華僑總會安排下，吳新興率領各國與會代表向薩京中華民國廣場的國父孫中山先生銅像獻花致敬，儀式簡單隆重。

吳新興另在駐薩爾瓦多共和國大使李新穎陪同下，也分別和台灣商會、中華商會，以及中文學校校長、教師進行座談。

台商及僑胞們在會中反映，在政府全力關注「新南向政策」的時刻，台灣的外交重鎮中美洲各國也需要國內的投資、資金的融貸，以及農業科技各方面的協助，以鞏固台灣在此一地區的邦誼。

台商也呼籲台灣的年輕朋友放開腳步前往中南美洲，尋找人生工作與事業發展的新機會，也期盼僑委會能夠推薦華文教師前往當地教學，並對僑委會長年提供教科書及師資培訓表示感謝。

中美洲傳統僑社每年均會輪流在中美洲六國辦理懇親會，今年輪由薩爾瓦多主辦。特別的是多明尼加共和國也派員參加，並以觀察員身分全程參與活動。

這次大會也評選出巴拿馬華裔小姐為中美洲的「華僑小姐」，巴拿馬連續2年獲得此一后冠。1050828

(中央社)