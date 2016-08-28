世界青少年人權峰會 台學生廖健宏獲獎

第13屆國際青少年人權高峰會27日在聯合國落幕，中國醫藥大學醫學系學生廖健宏（右2）長期志工服務，獲頒「人權英雄獎」，右3為國際青少年人權協會創會會長夏特沃思。中央社記者黃兆平紐約攝 105年8月28日

台灣8名代表獲邀出席在聯合國舉行的第13屆國際青少年人權高峰會，分享台灣校園人權教育推廣情形，中國醫藥大學醫學系學生廖健宏長期投入志工服務，獲頒「人權英雄獎」。

由非政府組織、國際青少年人權協會（YHRI）主辦的國際青少年人權高峰會，8月25日至27日在聯合國舉行，今天圓滿落幕。計有聯合國官員及60多國人權代表約300人與會，3天來分就教育權、歧視與不公義、販賣人口、犯罪與暴力預防、未來領袖培養等議題深入探討。

中華國際人權促進會代表團受邀出席，與各國代表分享台灣推動人權實況及未來交流合作。創會理事長許雅琛在會中向各國說明台灣校園人權教育實況，包含青少年犯罪、暴力預防及校園推廣成果。

她同時提報協會一份調查顯示，86%的台灣學生知道「世界人權宣言30條的基本知識」後，有效提升自我保護與幫助他人的勇氣，減少校園霸凌。將持續在台培訓人權志工，傳播人權理念，啟發學生的國際人權觀。

就讀中國醫藥大學醫學系5年級、2014年當選為台灣人權大使的廖健宏，因長期投入人權志工服務，曾遠赴尼泊爾擔任醫療志工，由國際青少年人權協會創會會長夏特沃思（Mary Shuttleworth）頒發「人權英雄獎」，他是首位榮獲此項殊榮、來自台灣的大學生。這項最高榮譽人權教育獎項，全球每年只頒發給2名學生，廖健宏獲獎實屬不易。1050828

(中央社)