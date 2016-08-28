醉男鬧自殺 女友託抓寶少年看顧仍釀憾事

陳姓男子因失業常借酒澆愁，28日清晨6時許跑到台南安平運河尋短，留下機車與酒瓶。（程炳璋攝）

陳姓男子因失業常借酒澆愁，一喝醉就鬧自殺，28日清晨6時許他跑到台南安平運河尋短，賴姓女友勸阻不聽，交代一旁正在玩手機遊戲《精靈寶可夢》的曾姓少年幫忙看顧，短暫離開，少年一失神，已見到陳男縱身跳河，趕緊報案，待警消將他打撈上岸已奄奄一息，送醫不治。

47歲的陳男住在北區，常因酒醉鬧事成為警所常客，靠著賴姓女友陪伴度日，他在28日凌晨再邀女友吃消夜，賴女以疲倦為由婉拒，陳男竟跑到安平區建平17街運河旁喝酒，再致電給女友揚言跳河自殺。

賴女趕到苦勸一整夜，陳男攀住運河欄杆，時而情緒激動作勢跳河，時而心情平穩回到岸邊，他行為反覆不定，更令女友苦惱，氣得說要離開。

賴女假裝騎車離開，臨走前見到在附近玩手機遊戲抓寶的曾姓少年，交代對方幫忙看顧男友，別讓他跳河，然後騎車在附近繞圈。

曾姓少年一失神，隨即看到陳男縱身下河，趕緊報案，警消人員下水搶救，警察也到場關心。被打撈上岸的陳男已回天乏術。

賴女轉回現場見到憾事發生，眉頭緊皺將案情告訴警方，稱自己受不了男友喝酒「盧」一整晚，感到身心俱疲，才會佯裝離開，原本希望男友就此收斂心情，竟然還是發生遺憾。警方為釐清死因，全案報請檢察官擇日相驗。

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(中時)