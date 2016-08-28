大小朋友化身探險家 夜訪新竹動物園

新竹市立動物園與越野文創公司合作舉辦的「夜訪動物園」，30多位大小朋友昨天晚間揭開夜間動物的神秘面紗，體驗不同的動物園驚奇之旅。

夜幕低垂，大小朋友們在聽完生態老師專業的解說及行前教育後，化身「小小探險家」，帶著手做小燈籠、手電筒及相機等器材，在老師帶領下，悄悄的在園區尋寶、觀察動物。

新竹市長林智堅表示，新竹市立動物園是全台原址現存最悠久的動物園，這次是第一次舉辦「夜間開放」的營隊活動，動物園是最佳的生命教育場域，這次「夜訪動物園」活動以觀察動物作息及生態解說為重點，未來更將加強生命教育解說設施，讓動物園落實動物福利及生命教育宗旨。

學員們在黑夜裡的草叢中找到山羌、貓頭鷹、河馬等動物，更親自餵食綿羊及天竺鼠，還進入緬甸蟒、紅鶴內舍探索。標本室的大象及獅子標本，在暗夜中看上去更是栩栩如生，與白天觀賞動物園的經驗全然不同。

趁著夜晚，生態老師也特別架起集蟲燈，順道來一場昆蟲解說課。活動最後由動物園保育大使「球球」球蟒、可愛小白兔及刺蝟與小朋友來場「近距離接觸」，為夜訪動物園活動畫下完美句點。

動物園表示，在野外環境中，很多動物都是藉著夜色掩護、進行捕獵，但在動物園裡，除了夜行性的絨鼠、蜜袋鼯、貓頭鷹們還活力旺盛，其他動物多已進入休息時間。帶隊老師也特別提醒小朋友，可以仔細的尋找動物們躲在哪裡休息，但一定要降低音量，不能驚擾牠們。

動物園表示，因考量安全性、顧及動物於夜間也需要休息的福利觀點，目前尚未規劃動物園夜間全面開放，但小型的夜訪動物園探索活動將持續舉辦，歡迎小朋友踴躍報名參加，感受具深度且全新的遊園體驗。報名資訊可洽新竹市立動物園官網。1050828

(中央社)