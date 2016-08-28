靈氣山東 夢遊人間仙境

青島愜意風情仿如凝固時光，坐擁歐陸城市「紅瓦綠樹、碧海藍天」的萬種溫熱之情。(圖/shutterstock提供)

山東濱海獨特條件孕育出豐富資源，從青島綿延到威海、煙台，風景秀麗。(圖/shutterstock提供)

「江南千山千水千才子，山東一山一水一聖人」。山東沿海有中國東部少見的濱海黃金海岸，從小資情調的青島歐陸風情城市，綿延到人類宜居模範城市的威海、以及人間仙境的煙台；亦或是中國五嶽之首的泰山，蘊含奇、險、秀、幽等壯麗景色，山東獨特靈氣讓人猶如踏入一場夢境，捨不得醒過來。

●醉人青島 凝固時光

青島猶如掉落在黃海之濱的一顆明珠，春天百花新綠、落櫻如雪；仲夏夜歡快暢飲；秋天滿是金黃梧桐、銀杏巷道；冬天峰巒墨染飛白。著名景區八大關坐擁歐陸城市「紅瓦綠樹、碧海藍天」的萬種溫熱之情，融合俄、英、法、德等歐風建築風格，愜意風情仿如凝固時光，也因此被譽為「小瑞士」；此外，棧橋的「洄瀾聽濤」、與小青島的「琴宇飄燈」也都是青島十大美景。

而提及青島，啤酒是不可錯過的當地飲食體驗，一如啤酒博物館標語所言「給我一小時，還您一百年」。青島的「啤酒一條街」登州路，隨處可見啤酒文化，周邊商家更都設有啤酒廠專用輸送道；每年的夏季啤酒節尤其熱鬧，整條馬路直接封街全城狂歡，開演仲夏嘉年華。

●人間仙境 煙台尋味

煙台，當地充滿許多傳說，有秦始皇射鮫、八仙過海、徐福東渡等故事為這座城市增添一抹神祕色彩，使得這座城市就像是處人間仙境。而煙台與明代防倭寇侵擾修建的「狼煙墩台」也富有淵源，得名於此。不僅是中國古代四大名樓之一的蓬萊閣，更是秦始皇、唐明皇、漢武帝等歷代君王尋仙求丹之地。

煙台濱海獨特條件孕育出豐富資源，每年吸引上百萬人次遊客到訪，長達909 公里的黃金海岸線上，有著山東最多、30多處的天然海水浴場；而每到春夏之際，幸運的話還能在綿延海岸親眼一睹海市蜃樓幻象，虛幻飄渺，海面上煙霧朦朧中群山連綿，還能一嘗特色八仙宴，體驗最「仙」的饗宴。

泰山享譽「五嶽獨尊」盛名，峻峭傲然。(圖/shutterstock提供)

煙台，能一睹中國古代四大名樓之一的蓬萊閣。(圖/shutterstock提供)

●一覽眾山小 泰山當玉皇

泰山在歷史上有著崇高地位，是過去秦、漢、隋、唐、宋、清等朝帝王封禪祭祀的神山，至今仍保留下數多銘文刻石，並仍享譽「五嶽獨尊」盛名，是中國五嶽之首，被稱為「活著的世界自然遺產」。在1987年也被列入世界自然文化遺產名錄。

「孔子登東山而小魯，登泰山而小天下」，泰山峰峻峭傲然，究竟孔子在泰山上看見哪些景像？這也成為不少登山者想一探聖人所言真髓，蒼山如海。而最高峰玉皇頂也是觀日出絕佳地點，使人沉浸於泰山的雄偉氣魄之中。

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(中時電子報)