青少年桌賽移師新莊 預演明年世大運狀況

新莊體育館將是明年台北世大運的桌球場地。（葉士弘攝）

2016年台北青少年桌球公開賽移師新莊體育館，正是明年台北市大運的比賽場館，讓本屆賽事成為世大運前的測試賽，儘管選手人數與比賽規模都有落差，仍可模擬相關流程，甚至提前了解比賽可能發生的狀況，明年世大運桌球總經理鍾莉娟表示，國際大學生運動總會（FISU）的技術代表本次也特別來台觀賽，希望能讓明年比賽順利進行。

「新莊體育館是設計給籃球使用，但FISU技術代表認為，這是個有潛力的場館。」鍾莉娟考察過2013年喀山與2015年光州世大運，她認為新莊場地大小不如喀山場館，但明顯大過光州場館，可擺下14張桌球檯，加上觀眾席人數與設置都很理想，交通又便利，儘管場館主要提供籃球使用，仍是合適場館。

本次青少年桌賽為了測試明年情況，還特地設置安檢口，並將觀眾、工作人員與選手的通道分開，確認動線是否能明確分開且流暢，不會互相干擾，甚至比賽前後的安檢都出動警犬，要拉高到最高層級，鍾莉娟說：「FISU技術代表在台灣待了4天，不斷巡迴場館尋找問題，並透過會議尋求解決之道，不斷進行討論。」

本屆青少年桌球公開賽由8月24日至28日，明年世大運桌球賽程則是由8月22日至29日，時間幾乎一致，也正好能測試無論是電力使用或天氣等因素的影響，例如今天新莊大雨，場館內就出現漏水狀況，在今年發生還有時間進行改進與補強，若是明年世大運時卻出現漏水狀況，將貽笑國際。

「我們希望所有狀況都在比賽前發生，才有時間改進。」鍾莉娟強調，新莊體育館使用率極高，有些針對場館的改進與佈置工作，都必須一直跟進，務必要讓明年世大運場館能呈現最佳狀況。

(中時電子報)