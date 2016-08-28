親子天下教育力調查 台中市第一

台中市在2016全國各縣市教育力調查結果中榮獲全國第1，台中市副市長林依瑩今天說，縣市合併後，市府著手推動優質校園，改善老舊教室等，逐步改善教育。

「親子天下」雜誌今天舉行記者會，公布2016縣市教育力調查結果，前10名中，6都僅4都進榜，台中市首度奪得第1名，新北市第2名，過去蟬聯冠軍的台北市，首度跌至第4名。第3名為連江縣，5至10名分別是新竹市、苗栗縣、金門縣、宜蘭縣、南投縣和高雄市。

林依瑩代表出席分享會時表示，縣市合併後，市府開始推動優質校園，改善老舊教室，市長林佳龍更提升營養午餐經費，讓食安有保障，另外也投入補教教學、多元教學等，同時還推動老幼共學理念的中途學校等，透過這些努力和投入，逐步改善教育。

在這次調查中，台中市在閱讀力、教學力、弱勢關懷上表現突出。林依瑩認為，台中市政府積極營造優質校園，包括將老舊校舍改建、空閒校舍活化利用、提供安心愛心午餐等，為學子營造優質教學環境，另外，市府推動多元教育，讓孩子學習第二外語、落實科學教育或是技藝教育，激發學生學習動能。

林依瑩說，市府也關心家庭功能不彰的學生，將梧棲梧楠國小舊校舍活化利用，成立「善水國民中小學」，讓青少年有家的感覺，穩定學習、成長。此外，市府積極推動實驗教育，讓孩子用不同的方式學習。

台中在此次評比中最受評審肯定的是教育力，台中市教育局長彭富源表示，針對偏鄉學校，台中市首創偏鄉聯盟學區，目前有3學區8校辦理此計畫，用聯盟方式，一次補足一學區的專業師資。1050828

(中央社)