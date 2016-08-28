開學在即！專家教5招「戒」抓寶、調作息

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《精靈寶可夢GO》在台灣推出後，旋即蔚為風潮。然而開學在即，若想幫孩子調整作息、「戒」抓寶，家長要先懂得「抽身」。(資料照/楊彩成攝)

手機遊戲《精靈寶可夢GO》(Pokémon GO) 8月在台灣推出後，旋即蔚為風潮，許多家長帶著孩子出門抓寶，成為另類的親子活動。然而開學在即，社工表示，若想幫孩子調整作息、「戒」抓寶，家長要先懂得「抽身」。

《精靈寶可夢GO》是少數能讓家長與孩子一起玩的遊戲，有些家長更視此為親子活動時間。香港社福機構社工王翠珊表示，曾有孩子透露，等父母下班、吃飽後，晚上9、10點一起出門抓寶，常捉到凌晨1點多，回家睡覺時已經凌晨3、4點了。

馬上就要開學了，許多家長急著幫孩子收心、調作息，然而「易玩難收」，專家建議利用以下5招，輕鬆幫孩子「戒」抓寶。

1. 家長先收心、抽身

首先，家長要先學會收心，勿比孩子更投入。

2. 重新制訂時間表

家長應與孩子重新協商作息時間表、約定好開學後的作息，開始減少玩遊戲的時間，如由每晚玩減至1周只玩3天。

3. 安排其他活動

幫孩子安排其他活動，如游泳等，用以填補玩遊戲的時間。

吃完晚飯後，則建議安排一些靜態活動，如聽音樂、閱讀英文等，規律的持續一段時間，身體會啟動制約反應，每到相同時間點就會習慣放鬆，幫助孩子更快入眠。

4. 勿完全禁玩

專家建議，不宜直接禁止孩子抓寶，若貿然使用權威式教育，可能導致孩子愈好奇、愈想玩，甚至壓抑情緒、心生不滿，最後破壞親子關係。

5. 傳達正確觀念

專家認為，與其一昧禁止孩子玩遊戲，不如加入孩子、參與話題。在適當的玩遊戲時間內，適時引導正確的「抓寶」觀念，如不要邊走邊玩、適時休息、遵守作息表等。

(中時電子報)