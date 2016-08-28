《被詛咒的孩子》電影版 哈利波特本尊可望回歸？

被視為《哈利波特》第八集的《被駔咒的孩子》可能搬上大螢幕，片商屬意「原版哈利」丹尼爾雷德克里夫飾演。(達志影像)

時間過得很快，回想當時《哈利波特》系列電影轟動上映時，竟是2001年的事，作者JK羅琳為這部奇幻小說努力耕耘了7集，除了早先上映的《怪獸與牠們的產地》外，今年7月31日，更推出了《哈利波特：被詛咒的孩子》劇本小說，美加地區2天狂賣200萬本，可見霍格華茲魔力仍未失靈，而片商華納也樂意翻拍，甚至放話希望原版的「哈利波特」回鍋主演。

《哈利波特：被詛咒的孩子》先前已先一步登上劇場，舞台劇門票早已一掃而空，黃牛票一張竟喊到34萬台幣天價，據《紐約每日新聞》報導，《被詛咒的孩子》被視為《哈利波特》系列第八集，片商華納兄弟有意願繼承熱潮開拍，若順利的話，將在2020年與粉絲大螢幕見，而關於主角哈利波特的飾演者，傳華納方面已跟丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)密談中。

丹尼爾飾演的哈利波特如此深植人心，片商跟粉絲都認為他是《哈利波特：被詛咒的孩子》主角的最佳人選，然過去丹尼爾曾說過想暫時跟哈利波特這角色保持距離，暫時不考慮再接演這角色，相關人士表示，丹尼爾做為一個專業的演員，經歷長久以來的批評與讚賞，至今也已找到屬於自己的戲路，不需要為了錢或名再演哈利波特」，認為若要他回鍋，片商可能得花不少功夫說服他。

(中時電子報)