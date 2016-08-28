高雄甲仙芋筍節強強滾 戶政線上e指通送好禮

芋筍節活動強強滾，戶政線上e指通下載送好禮。（吳江泉翻攝）

戶政線上e指通下載送好禮。（吳江泉翻攝）

高雄市甲仙區今（28）日舉辦一年一度「2016甲仙芋筍節～芋魅力Coming筍」活動，提倡全民運動、健康樂活，帶領參與者深入體會甲仙風土人情；高雄市甲仙區、茂林區及鳳山區第一戶政事務所趁此盛會聯合於活動現場設攤辦理有獎徵答及APP下載送好禮活動，宣導戶政事務所提供之「戶政線上e指通APP」、「自然人憑證」、「護照親辦人別確認」及「一卡通繳納規費」等各項服務措施。

甲仙區戶政事務所主任王文謙表示，透過在芋筍節活動現場宣導，希望能讓廣大市民及外地遊客更加了解並願意使用本市戶政提供之各項特有服務，而且目前社會幾乎人手一機，只要以手機或平板下載「高雄市戶政線上e指通」APP，動一動手指就能輕鬆提出線上申辦及事先預約，讓申辦手續變得更簡單。

戶政所不僅提供戶政諮詢服務，更舉辦有獎徵答及「高雄市戶政線上e指通」APP下載送好禮活動，現場參與踴躍氣氛熱烈；芋筍節活動現場除有20多攤公益及農特產品之商家團體設攤展售並準備多場表演活動外，還提供明信片彩繪及祈福竹片祝福活動，更有千人份芋筍飯湯供遊客免費食用，吃喝玩樂通通有，活動熱鬧強強滾，吸引上千位民眾共襄盛舉。

(中時)