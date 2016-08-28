台大開學典禮 楊泮池勉勵新生「想法要翻轉」

台大105學年度開學典禮暨新生學習入門書院始業式28日在台大綜合體育館舉行，校長楊泮池致歡迎詞勉勵新生。（劉宗龍攝）

台大105學年度開學典禮暨新生學習入門書院始業式28日在台大綜合體育館舉行，台大學務長陳聰富（見圖）致詞時提醒學生「可以玩寶可夢，但不要被寶可夢玩」，勉勵台大生回到現實，在校園中找到你的神奇寶貝。（劉宗龍攝）

台大105學年度開學典禮暨新生學習入門書院始業式28日在台大綜合體育館舉行，當師長在致詞時，還是有少數新生忍不住在台下玩遊戲寶可夢。（劉宗龍攝）

台灣大學今天舉辦第一梯次「105學年度開學典禮暨新生學習入門書院始業式」，台大校長楊泮池致詞時勉勵2000多位台大新鮮人，在校專業領域必須與時俱進，並多涉獵其他領域，不能只學自己系所的專業，更提醒在校應多培養如語言、溝通表達、資訊科技等核心能力，並鼓勵所學要立定志向，投入解決人類各種問題，例如能源氣候、經濟、社會公益等。

楊泮池更舉Uber為例，雖然沒有自己的計程車，卻可以無遠弗屆提供租車服務；FB也是巨大的突破改變，還有近期造成瘋狂的寶可夢，但這些不同於傳統產業型態的運作模式，都在說明一件事「我們的想法一定要能翻轉」。

楊泮池表示，歡迎新生加入台大行列，台大是個歷史最悠久的學校，希望加入台大之後，在校能學習非常愉快，創造自己並充實個人的專業能力。

楊泮池指出，大學是培育人才、傳授知識的地方，但整個社會世界進步太快，這是個知識爆炸的時代，在學校4或6年所學到的，如果不能與時俱進，畢業後很快就會落伍跟不上時代。

楊泮池說，在大學更要趁這時培養核心能力，有些能力會跟著你一生一起成長，包含語言、溝通，說服表達、創意、道德美學等能力，尤其在資訊科技時代之下，不管是什麼專長，都必須具備一定的資訊能力。

楊泮池也提醒，在學期間千萬不要只學習自己系所的專業，必須要多加涉獵，了解其他領域的發展，才能充分發揮自己專長，並多體驗社團、結交朋友，這些都是未來一生中奮鬥的重要夥伴。他也勉勵學生，所有學習都該訂定目標，並思考了解自己專長貢獻能為大眾解決什麼問題，例如進一步完善社會公益，或是解決經濟、環境、社會或能源等。

(中時)