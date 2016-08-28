創造力、實踐力為主軸 高市推動創新區政治理

高雄市政府民政局推動區公所「區政治理創新特色方案」，以「創造力＋實踐力」為軸心概念，運用各種創新思維，希望能跳脫過去思考的框架，經由了解各區在地特色，試圖產生創新想法、解決方案並結合實踐力，將嶄新創意實踐於區政治理的多元面向上，期待能有更大的創新和改變。

目前美濃區公所以文化及田園資源為基底，在既有良好的「美濃印象」基礎下，以「南方客家」與「田園風情」為創新特色行動方案發想主軸，創造屬於在地客家文化風格。例如藉由社區耆老、志工的集思廣義，挖掘在地人文、產業、地景及庄頭故事等，勾勒繪製專屬社區藏寶圖，並將於31日辦理成果發表。

另外，區公所同仁也藉由腦力激盪發想，顛覆傳統以往的黃黑相間的水泥護欄印象，完成福美路護欄彩繪客家意象裝置，讓公共設施呈現在地文化藝術的視覺效果。

民政局表示，除了美濃區的創新區政治理之外，陸續將有楠梓區環保生態城、小港區綠生活、新興區美麗Sinsin及苓雅區街頭藝術節等區公所在區政推動上呈現新創意、新思維的作法，打造各區不同的亮點，創造區域特色新風貌，使各區能與高雄市施政目標「宜居城市」的願景接軌，展現更強的城市競爭力。

(中時)