從異想到藝想 楊樹森賦予漂木新生命

「上帝修補我，我感受到祂的愛，用來修補這些木頭」，金門旅台藝術家楊樹森靠著信仰，不但走出心靈異想世界，也用彩筆讓自己和一塊塊斑駁、滄桑的木頭有了新生命。

曾經飽受精神疾病摧殘的楊樹森說，這些被遺棄的木頭，一如過往不堪的他；上帝用愛修補他受傷的靈魂，他用彩筆賦予漂木生命；期盼觀者從中感受到愛，進而去愛人，讓愛生生不息。

楊樹森今年58歲，他在近20年前罹患妄想症，沉浸在自己打造的異想世界裏有5年之久。但比別人幸運的是，他遇到了基督徒心理醫師吳光顯，在醫學專業治療之餘，透過信仰，讓他得到醫治。

康復後，楊樹森在偶然的機會裡拾獲漂木，從此從「異」想世界跨入了「藝」想世界，開始在漂木上作畫，成為漂木畫家。

他說，「我的畫布不僅僅是因著颱風豪雨流落到岸邊的漂流木，更涵蓋所有『失去原有方向』的木頭」。

例如，用過的砧板、洗衣板，廢棄的船板、木屐、燒焦的畫框，甚至民意代表「民意所歸」的匾額，他都可以作畫；連被丟棄的畫作，也在他重新上色後，成為「畫中畫」；水泥匠用的刀鏝，也是他創作的媒材。

楊樹森擅長畫人物，筆下的人物五官誇大、扭曲，從不直視的眼神顯出愁苦、漠然或無奈。觀者認為這是對世界無言的抗議，但楊樹森引用聖經的話說，「我是與哀哭的人同哭」。

他還引述米開朗基羅「我只是把原本住在石頭裏的人雕出來」的話說，「我是藉著油彩把木頭裏的故事呈現出來」他用彩筆述說他一以貫之的創作中心思想：我就像這斑駁、滄桑、不堪的木頭一樣，因為經歷上帝的愛而重生。

一般雕刻家選擇上好、沒有瑕疵的木頭創作，楊樹森卻刻意挑選受傷、無主的木頭，利用木頭上原有的紋路、釘痕、凹槽、汙漬等搖身成為有價值的藝術品，好像聖經說「在基督裡都是新造的人，舊事已過都變成新的了」一樣。他的作品多半在醫院、教會、安養中心展出，為的就是要安慰那些與他有類似遭遇的人們。

從小在戰地成長，受了太多的禁錮，無力反抗；為了生計從事最底層的勞力工作，終於在39歲年那年跌入心靈異想世界的深海。走過苦難，楊樹森說，社會各個角落裡有太多孤獨無助的人，渺小的自己能投入漂木創作，鼓舞他人，心中的快樂真是難以形容。

楊樹森常到海邊、山上或村莊裡撿拾漂木，每一次的撿拾都與美麗的故事相遇。例如，一位給他壓克力的70多歲村婦，陪伴著高齡90多的媽媽，那樣母女相依為命的身影令他難忘。

而撿拾到的東西不見得都能入畫，例如，羊頭的骨骸，但可讓人看到角落裡曾經的生命；腐朽的瓦斯罐可以放置顏料；而看到巨大藍色塑鋼船身斜躺在沙裡，楊樹森有種想當場作畫的衝動。

回程時，他偶爾會即興創作；例如和友人出遊，撿到一塊船形木頭，以當下的心情畫成一艘船，裏面有著友人的對話和感覺，並請友人簽名。他說：「這是我們共同完成的作品。」每次的陪伴，造就了不同的作品與回憶。

撿拾漂木的過程中，楊樹森的腳力和身體都得到鍛鍊，加上在「愛的保溫箱」─教會裡的休養生息，讓他這個心靈受創嚴重的早產兒，復原速度超過預期。

他說，教會裡很多心靈病患或軟弱的人，他們能夠同理心看待與他們有同樣過去的人。他形容這是「一滴水的幫助」，弟兄姊妹一個微笑、一通電話，陪伴他走出生命的挫敗，像沙漠裏的一滴水一樣地珍貴。

落腳三芝6年，他最近參與了三芝「藝鄉情雀」聯展，展出3幅作品。其中，「愛」只有2種顏色，而且沒有線條。他說，簡化藝術一如簡化生活，讓世界更輕鬆、更有樂趣；這同時表達了他追求心中嬰孩純真與美的境界。

藝術家的作品往往映照著創作者與週遭世界的連結，雖然楊樹森放眼身邊快樂的人不多，讓現下的作品看來有些沈重，他引用聖經傳道書「憂鬱有時、歡樂有時」的經文說，相信自己不會永遠處在同樣的境況裡，也許有朝一日畫風會有所轉變。

他最期盼的是觀眾從他的畫中感受到愛，從而將愛傳出去，讓這世界充滿愛。他說：「所有的藝術無非就是表現愛；有愛，才可以改變世界，人生才會豐富有光彩。」1050828

(中央社)