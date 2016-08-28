放下手邊垃圾食物！研究指出：常吃恐提高失智風險

有研究指出，常吃「垃圾食物」恐會提高罹患阿茲海默症的風險。（圖／中時資料照）

西式速食深受全球消費者喜愛，其更深入在地成為一種飲食習慣。不過如今有研究指出，在西方飲食中那些高熱量的「垃圾食物」，常吃恐會提高罹患阿茲海默症的風險；專家更表示，相比其他國家，美國人罹患腦部退化疾病的風險明顯較高。

近來「美國營養學會期刊」刊登出一份，由舊金山「陽光營養與健康研究中心」威廉‧格蘭特 （William Grant）醫生所領導完成的研究報告，其從生態與觀察研究中，發現越來越多證據顯示，西方攝取大量肉類的飲食模式，與罹患阿茲海默症的風險有強烈關連。

格蘭特指出，與其他國家相比，一向愛吃高熱量食物的美國人患腦部退化疾病的風險明顯高出許多；他表示，該飲食模式造成膽固醇與影響阿茲海默症的類澱粉蛋白質升高，於腦部形成阻礙。

「與西方飲食相比，傳統地中海的飲食能使阿茲海默症的風險減半。」格蘭特更表示，但印度、日本和奈及利亞等國家的傳統飲食，能使該病的風險再降50%。

另外，格蘭特也進一步調查，變動的全球飲食如何影響阿茲海默症的發生機率；首先，他先檢視10個國家（巴西、智利、古巴、埃及、印度、蒙古、奈及利亞、南韓、斯里蘭卡和美國）中阿茲海默症的盛行率，接著交叉核對當地官方的膳食指南。

結果發現，當每一個國家轉向西方飲食生活方式時，阿茲海默症的發病機率就會增加。對此，格蘭特特別提醒，與阿茲海默症最有關的飲食，主要是肉類，另外，蛋和高脂肪的乳製品也有影響；他並建議，多吃穀物、水果、蔬菜、魚、和攝取多量維他命D可降低該病症的風險。

(中時電子報)