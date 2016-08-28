異國料理日式大阪燒 高雄社教館親子動手作 2016年08月28日 14:56 中時 吳江泉 小字型 中字型 大字型 點閱72 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 食安問題一直存在，高雄市立社教館9月4日上午將十全國小，舉辦「異國料理日式大阪燒」活動，讓小朋友從生的食材如何變成食物，讓親子們一起動手製作，最重要的是家人間的幸福建立。歡迎國小、幼兒園親子一同參加，採網路報名，8月29日10點至8月31日17點止受理報名，額滿提前截止。材料免費提供，請自備大湯匙、大盤子、餐具。(中時) 關鍵字：大阪燒、親子、異國 點閱72 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：新竹前站交通解套 國道客運下月全面進駐轉運站 上一則：放下手邊垃圾食物！研究指出：常吃恐提高失智風險 相關新聞 苗縣贈閱讀禮袋 家有新生寶寶快領取 文字 總統首度親子日 貓女兒蔡想想不出席 文字 70周年慶 臺銀客戶親子同歡 圖片 總統府親子日 蔡總統抱小嬰兒合照 文字 偽造親子鑑定 賭場富翁2.6億遺產落入她手中 圖片 發表意見(0)