異國料理日式大阪燒 高雄社教館親子動手作

我要評比

食安問題一直存在，高雄市立社教館9月4日上午將十全國小，舉辦「異國料理日式大阪燒」活動，讓小朋友從生的食材如何變成食物，讓親子們一起動手製作，最重要的是家人間的幸福建立。

歡迎國小、幼兒園親子一同參加，採網路報名，8月29日10點至8月31日17點止受理報名，額滿提前截止。材料免費提供，請自備大湯匙、大盤子、餐具。

(中時)