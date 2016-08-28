台大校長勉新生 與時俱進培養新4力

台灣大學28日舉行105學年第一梯次開學典禮暨新生學習入門書院始業式，台大教師和新生都穿著2016台大新生限定版上衣。中央社記者許秩維攝 105年8月28日

台灣大學今天舉行105學年第1梯次開學典禮，台大校長楊泮池勉勵新生，除了充實專業知識、與時俱進，也要培養4個新能力，並懂得跨領域知識。

台灣大學今天舉行105學年第1梯次開學典禮暨新生學習入門書院始業式，台大教師和新生都穿著2016台大新生限定版上衣，圖樣設計是向全校學生徵件及票選而成，以新鮮人第一印象的校門意象為核心，搭配復刻字樣設計，用簡單線條勾勒出台大校園雋永且經典的氣質。

楊泮池表示，大學是培育人才、傳授知識的地方，培養大家具備專業知識，學校責無旁貸，但社會進步太快，現在是知識爆炸時代，學校學習的知識若不能與時俱進，很快就會落伍、跟不上時代。

除了充實專業知識、與時俱進，楊泮池也以學長立場勉勵台大新生，要培養一些跟著你一生、跟著你成長的新能力，如語言能力、資訊能力、溝通能力、創造設計能力等4個新能力，及道德與美學素養等，不要只學習個別領域專業，必須懂得跨領域知識，這樣不管到任何領域都能好好發揮。

楊泮池指出，現在社會變遷很大，像Uber(優步)、Facebook(臉書）都是很大的突破和改變，還有像遊戲寶可夢造成大家瘋狂，是否可從中找出一個新的商業模式，面對社會、環境、能源等問題，又該如何建立一個新的模式來解決這些問題。

楊泮池也勉勵新鮮人，所有學習都要訂定目標，循著目標去培養專長和核心技能，更重要的是要瞭解學習這些是為了解決什麼問題，而進到台大後，除了學習知識，還要多交朋友，因為這些朋友可能是陪你奮鬥一生的夥伴。1050828

(中央社)