新竹前站交通解套 國道客運下月全面進駐轉運站

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國道客運自下月6日起將移轉至新竹轉運站。（徐養齡翻攝）

國道客運自下月6日起將移轉至新竹轉運站。（徐養齡翻攝）

新竹市站前客運壅塞的交通問題，隨著新竹轉運站的啟動得到改善契機。市府28日宣布，前站國道客運將於下月6日全面進駐新竹轉運站，以往在中華路排隊等車的畫面將走入歷史，提醒通勤族留心。

市府交通處指出，因應下月中秋連假將帶來的大批運輸人潮，本月初啟用的新竹轉運站將發揮轉運功能，下月6日起啟動第2階段路線進駐，國道客運轉運車輛將從轉運站發車。

進駐轉運站路線包括國光客運「新竹—基隆1804」、「新竹—林口1865」、「新竹—台中1866」、阿羅哈客運「新竹—板橋3777」，及新竹客運與台中客運聯營「新竹—台中9010」等路線，未來每日將高達770至899班次。

此外，新竹、台中客運聯營的9010，原停靠站民生路口及監理站將一併取消，國光客運營運1804、1865、1866原先停靠新竹國小、民族路口、中正路口、東門圓環等站都將功臣身退，乘客可上交通處網頁查詢懶人包資訊。

為讓民眾更便利抵達轉運站，交通處備有接駁車，行經原國道客運路線，該路線由成德路發車，經南大路、公園路、東山街、食品路、忠孝路、自由路、民族路至火車站，並從本月15日起駛入轉運站，一律免費搭乘。

(中時)