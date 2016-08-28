台灣珍奶國際化，Chatime日出茶太插旗紐約

六角國際已將旗下Chatime日出茶太、Bake code烘焙密碼，以及Kingza王座炸豬排等品牌引進美東，在紐約法拉盛富頓廣場開出複合式旗艦店。(圖／六角國際)

六角國際董事長王耀輝(左3)親自赴紐約主題複合式旗艦店開幕剪綵。(圖／六角國際)

繼85度C之後，六角國際亦在北美開出烘焙麵包店Bake Code烘焙密碼。(圖／六角國際)

六角國際集團(2732)為衝刺北美市場，集合新創品牌「Kingza王座」日式豬排，以及集團旗下既有的「Chatime日出茶太」「Bake Code烘焙密碼」3個品牌，在美國紐約法拉盛富頓廣場開設的「三合一旗艦店」，已在美國時間8月26日正式開幕。在紐約建立灘頭堡後，六角的國際化營運也正式邁入新的里程。

為拓展北美市場，六角自2011年即以「Chatime日出茶太品牌」進軍美西，更於2014年開始籌劃以多品牌戰略揮軍美東。六角董事長王耀輝表示，餐飲經營主要動能來自客流量，六角以紐約法拉盛為進入美東市場起點，主要是看中法拉盛當地有來自70多國的移民，且為紐約地區亞裔人口重要群聚商圈，更是東方餐飲匯流重地。而六角紐約旗艦店所在的富頓廣場，集結飯店、商場及餐飲、購物中心，又在地鐵站附近，故能帶動商業契機。

王耀輝表示，六角正式插旗紐約後，後續將以加州或西雅圖等美國華人較多的地區優先展店，願景目標是希望「Chatime日出茶太」在美國，也可像東協地區之馬來西亞和印尼一樣，展店150家以上，營收達集團30%。

旗下現有「Chatime」日出茶太、「ZenQ」仙Q甜品、「La Kaffa」六角咖啡、「Wagokoro Tonkatsu Anzu Ginza」銀座杏子日式豬排、「Bake Code」烘焙密碼、「Chatime Lounge」、及段純貞牛肉麵等7個餐飲品牌的六角國際，目前在全球29個國家、超過80個城市設有連鎖據點。其中「Chatime日出茶太」在馬來西亞、印尼等東協國家與澳洲，已成功打出休閒茶飲領導品牌形象。

六角國際今年1至7月累計營收約11.49億元，較去年同期增長28.4%。從全球營收地區來看，六角今年上半年營收，來自台灣、東協市場與歐美市場的占比各約占三成，顯示公司全球化佈局已趨穩攀升。其中「餐食」占整體營收比重為26％，六角兩大餐食品牌杏子豬排及段純貞牛肉麵合計佔比皆已明顯提高，有助於公司營收增長。而近年開發美國市場方面， Bake Code品牌目前在加州設有兩家分店，年營收總額持續成長中。

六角能在紐約開出旗艦門市，代表餐飲品質已具備國際競爭實力，並成為達到下一步國際化成長目標的新利基。王耀輝表示，在走過前期的拓荒投資階段後，六角已漸熟悉美國市場的消費需求，現更以嶄新的複合式餐廳之模式展店，使經營方式更為多元。法人則預期，在發展出自有的經營模式後，複製拓點的成本將大為降低，展店更為快速， 營收和獲利勢將節節高升。

(工商)