對流旺盛 17縣市發大雨特報 2016年08月28日 14:59 中時 林芳如 小字型 中字型 大字型 點閱722 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 氣象局28日針對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及雲林以南山區發布大雨特報。(資料照片，陳信翰攝) 今天在華南水氣東移影響下，對流雲系發展旺盛，氣象局針對17縣市發布大雨特報。(圖擷取自氣象局) 今天在華南水氣東移影響下，對流雲系發展旺盛，天氣不穩定，中央氣象局下午2點左右針對17縣市發布大雨特報，包括台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率。發布大雨特報的縣市有雙北市、基宜花、桃園、新竹縣市、苗栗縣、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南市、高雄、屏東、台東、以及綠島、蘭嶼。氣象局提醒民眾，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲。(中時) 關鍵字：大雨特報 點閱722 我要評比 2/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 下一則：都會美學偏鄉行 親子創作黏土蛋榚模型 上一則：台灣珍奶國際化 Chatime日出茶太插旗紐約 相關新聞 對流旺盛 中南部6縣市大雨特報 文字 對流旺盛 南部4縣市大雨特報 文字 下大雨啦！ 北北基11縣市大雨特報 圖片 高屏防大雷雨 雙北等11縣市大雨特報 文字 北台灣大雨特報 新北市雨勢大降溫 文字 發表意見(0)