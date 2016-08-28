對流旺盛 17縣市發大雨特報

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氣象局28日針對台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及雲林以南山區發布大雨特報。(資料照片，陳信翰攝)

今天在華南水氣東移影響下，對流雲系發展旺盛，氣象局針對17縣市發布大雨特報。(圖擷取自氣象局)

今天在華南水氣東移影響下，對流雲系發展旺盛，天氣不穩定，中央氣象局下午2點左右針對17縣市發布大雨特報，包括台中以北、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率。

發布大雨特報的縣市有雙北市、基宜花、桃園、新竹縣市、苗栗縣、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南市、高雄、屏東、台東、以及綠島、蘭嶼。氣象局提醒民眾，注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲。

(中時)