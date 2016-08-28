都會美學偏鄉行 親子創作黏土蛋榚模型

高市社教館親子共學列車28日到仁武區八卦國小，黃淑卿老師帶領學員運用輕黏土等材料，製作迷你奶油蛋糕模型。（吳江泉攝）

親子共同創作蛋榚模型黏土。（吳江泉攝）

高市社教館親子共學列車偏鄉巡迴活動，今（28）日到仁武區八卦國小，邀請黃淑卿老師規畫運用輕黏土、陶土、鹽巴、彩色粉筆、塑膠收納盒等材料製作你奶油蛋糕模型，獨一無二的作品，不但發揮學童創意，同時透過親子合作拉近親情距離。

「親子共學巡迴列車」係由民間團體巴巴事業及南六企業贊助，以平衡城鄉差距，營造祥和社會，創造家庭和樂氛圍為目標的亮點活動，期許將親子活動帶入各區，以平衡城鄉資源的不均。本活動開放報名即秒殺，八卦國小緊急採購不足的桌子，以因應熱情的親子們，足見八卦國小工作團隊的用心與應變能力。

主辦單位聘請「捏土、編織、拼貼彩繪」教學經驗豐富的黃淑卿老師指導，她介紹材料有陶土、鹽巴、彩色粉筆。首先將彩色粉筆搗碎磨成粉，與鹽巴混合即成為彩色鹽；將不同色鹽逐層倒入盒內，即成為色彩繽紛的彩虹鹽。接著將大、小兩盒用泡綿膠貼一起，就有蛋糕的雛型。第三步驟於盒子邊緣及頂端塗上奶油土，再於奶油土上撒少許小碎花，並將軟陶裝飾品小心插上，即完成本次作品。

黏土造型手工藝在生活藝術的運用層面非常廣泛，變化無窮，學習後若能靈活運用，即可變化出多種不同造型的飾品，非常適合大、小朋友們共同創作。經過自己親手捏塑組合而成的作品，可愛、精緻兼具實用性，送禮自用兩相宜。

就讀八卦國小的王卉姍和阿嬤一起來參加活動，卉姍每班只選出2名學生可以參加活動，她能被老師選中覺得非常開心，過程中，卉姍都不假他人手，全部自己來，阿嬤只在旁默默陪伴，卉姍全神灌著，很快就完成作品，阿嬤也覺得與有榮焉。

另就讀就莒光國小宋家鋐及弟弟宋雨鴻，是由媽媽陪同前來，媽媽說社教館的親子活動一開放名額即秒殺，還好她有加入社教館官方LINE群組，才能在第一時間得知活動訊息，也很幸運能參加這次活動。

主辦單位社教館表示，輕黏土是相當安全的美術創作素材，很適合小朋友動手發揮創意，經由親手捏塑，創作自已喜歡的圖案及組合。在創作過程中，經由搓、揉、捏、貼、拍、壓平等技法，對於兒童智力與手眼協調的能力的發展有很大的幫助，最後能做出別出心裁的作品，孩子會得到滿足感與成就感，這將是他成長過程中不可或缺的動力。

(中時)