MLB》只投39球就被換 小熊漢默不爽教頭

只投39球被提前換下場，漢默對教頭麥登調度頗有微詞。（美聯社）

小熊漢默前役慘失6分，僅投3.1局就提前遭KO，他在28日出戰洛杉磯道奇力圖振作，沒想到比賽進行到3局，不過投39球、失3分，就被總教練麥登換下場，這讓他頗有微詞，直說：「今天真是相當糟糕的一天！」

漢默本季拿下13勝(7敗)、自責分率3.21，表現中規中矩，21日以前連續三場無失分演出，拿下3連勝，但21日對上洛磯主投3.1局卻被打10安，慘失掉6分後退場，不過仍保有先發席次，此役出賽卻更慘，才投2.1局就退場，但他顯然對麥登的調度相當不滿。

跟前役相比，漢默這場比賽只失3分，他認為今天球都會找洞鑽，且只用了39球，讓他相當不高興，「投不到40個球，根本無法隨心所欲的投球，今天的感覺糟透了。」奇怪的是，他在明星賽後6場先發全勝，自責分率更僅0.95，跟現在簡直判若兩人。

子弟兵二連炸，麥登賽後也找漢默對談，「他對我提前換他下場感到非常不滿，我知道有些話他聽了一定不高興，但我還是得說。」對此，漢默僅說是他跟教練的事，不願多言，倒是狀況下滑，他自己也感到納悶，「這無法用文字去解釋，必須從專業的觀點來看，我會試著從這狀況走出來。」

(中時電子報)